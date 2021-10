Tragédia

Peren kívüli egyezséggel 6 évre ítélték a veronai busztragédia sofőrjét

Öt évvel a beleset után megszületett a jogerős döntés a 17 halálos áldozatot követelő 2017-es veronai buszbaleset ügyében: a buszsofőrt jogerősen 6 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Peren kívüli egyezségben állapodtak meg az enyhítésről.



Még 2017. január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében 17-en vesztették életüket, amikor a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és tanárait szállító busz letért az útról, és az a fölött átvezető felüljáró pillérének ütközött, majd kigyulladt. A buszon ötvenhatan utaztak, 43 gyerek, 11 felnőtt és a két sofőr. A tragédia ügyében tavaly nyáron született meg az elsőfokú ítélet, V. János a bíróság indoklása szerint azért veszítette el az uralmát a jármű felett, mert alvászavara volt, ami egy súlyosabb betegségéből következett: akkor 12 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték, de a vádlott fellebbezett.



Most az Index beszámolója szerint kedden megszületett a másodfokú ítélet is: peren kívül az ügyész és a vádlott ügyvédje megállapodtak, hogy 6 év letöltendő szabadságvesztésre enyhítsék az elsőfokú ítéletet. Az ügyben elmarasztalt V. János a tárgyaláson nem jelent meg, de a büntetését Olaszországban kell letöltenie. V. Jánost már az elsőfokú ítélet mellékbüntetésében örökre eltiltották Olaszországban a járművezetéstől. (Magyarországon azonban jogosítványának visszaszerzéséért folyamodott és meg is szerezte azt.) A most megszülető döntés az első fokon megállapított kártérítéséi igényeket is jóváhagyta.



Az egyik áldozat hozzátartozója, Szendrei Endre a portálnak azt mondta, mélységesen fel vannak háborodva az ítélet miatt. "V. János mindent elkövetett azért, hogy halálba vigye ezt a 17 embert, de sajnos a bíróság ezt nem vette komolyan" - nyilatkozta az érintett.



A peren kívüli megegyezés miatt nem volt indoklása a megszületett döntésnek. Első fokon foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt ítélték el V. Jánost.