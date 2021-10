Állati

Nagy fülesbagoly érkezett a debreceni állatkertbe

Fotó: Debreceni Állatkert Facebook

Hosszú évek óta nem tartott, különleges őshonos faj képviselőjével bővült a debreceni állatkert gyűjteménye: októberben egy uhu - nagy fülesbagoly - érkezett hozzájuk a csehországi Ostrava állatkertjéből - közölte a nagyerdei állatpark igazgatója kedden az MTI-vel.



Nagy Gergely Sándor tájékoztatása szerint az áprilisban kikelt fiatal hím már birtokba vette röpdéjét, ahol a látogatók is megtekinthetik. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan tojó is érkezhet a jövevényhez.



Az Európa és Ázsia nagy részén megtalálható uhu, más néven nagy fülesbagoly (Bubo bubo) a világ egyik legnagyobb termetű bagolyféléje és éjszakai madara. Tizenkét alfaja közül talán a legszebb és leggazdagabb mintájú tollazattal az immár Debrecenben is látható európai (Bubo bubo bubo) rendelkezik - ismertette Nagy Gergely Sándor megjegyezve: az uhu valódi csúcsragadozó, étrendjének jelentős részét 200 gramm körüli kisemlősök teszik ki, de olykor a magánál kisebb termetű ragadozó madarakat is elejti.



A nagy fülesbagoly magányosan élő faj, de párja mellett élethosszig kitart és évről évre ugyanazt a költőhelyet keresi fel. Saját fészket nem épít, tojásait védett sziklakiszögellésre vagy üreg aljába rakja, ritkább esetben pedig más ragadozó madarak fészkét foglalja el.



A vadászat, a fakivágás, a rovarirtók okozta mérgezések, valamint a gépkocsikkal és a villanyvezetékekkel való ütközések miatt egyedszáma megritkult, ezért a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján. Hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.