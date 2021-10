Természet

Őszi pompájában tekinthető meg az ország leggazdagabb juhargyűjteménye a Nemzeti Botanikus Kertben

Őszi pompájában tekinthető meg az ország leggazdagabb juhargyűjteménye az ELKH Ökológiai Kutatóközponthoz (ÖK) tartozó vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben, ahol a látogatók mintegy 160, többek között Japánban, Koreában és Kínában is népszerű juharfajt és fajtát tekinthetnek meg - olvasható az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) által kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a Botanikus Kert kelet-ázsiai parcelláinak főútja mentén mintegy félszáz juhar található. Az októberben erre sétálók így a narancsvöröstől kezdve, a bársonybarnán, a karmazsinvörösön, a fahéjszínen, a borvörösön át egészen a mályvarózsaszínig és az aranysárgáig terjedő színskálán tekinthetik meg a fák színeződő lombjait.



A látványos jelenség hátterében a levelek zöld színét adó zöld színtestek (kloroplasztiszok) színanyagának lebomlása áll, melynek következtében a korábban elfedett egyéb színtestek (kromoplasztiszok), valamint más, a sejtnedvben oldott színanyagok ősszel érvényesülni tudnak.



"A Kárpát-medencében 5 őshonos juharfaj, Kelet-Ázsia mérsékelt és szubtrópusi éghajlatú területein azonban mintegy 100 faj él, amelyek közel fele megtekinthető a Nemzeti Botanikus Kert gazdag gyűjteményében" - idézi a közlemény Fráter Erzsébetet, a Botanikus Kert egyik kurátorát.



Legismertebb közülük a magas díszértékű ujjas juhar (Acer palmatum), amelyet jellegzetes, finoman szeldelt levél jellemez. A háromerű juhart (Acer buergerianum) hazánkban leginkább a bonszai kedvelői ismerik, mert az egyik leggyakoribb és legnépszerűbb törpésíthető fafaj. A foszlókérgű juhar (Acer triflorum) az egyik leglátványosabban színeződő fa, minden egyes példánynak más színárnyalatú az őszi lombja, amely narancssárga, skarlátpiros, bordó, aranysárga vagy őzbarna is lehet. Hasonlóan szép a papírkérgű juhar (Acer griseum) is, törzsének színe ugyanis jellegzetes, élénk narancsvörös, vörösbarna kérge pedig papírnemű csíkokban, foltokban leváló - emlékeztet a kommüniké.



A Nemzeti Botanikus Kert egész évben nyitva tart, október végéig pedig továbbra is kedvezménnyel várja a járványügyben helytálló egészségügyi dolgozókat. Októberben várhatóan belép a kertbe az év százezredik látogatója is, aki éves bérletet kap ajándékba.