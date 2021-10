Koronavírus-járvány

Átvették az antigéngyorsteszteket a Békés megyei járások munkatársai

17 ezer antigéngyorstesztet és 245 plexi arcvédőt adtak át a járási hivatalok munkatársainak, akik még hétfőn eljuttatják valamennyi, 245 háziorvosi és házi gyerekorvosi praxis számára. 2021.10.25 09:54 MTI

Átvették a háziorvosi praxisoknak szánt antigéngyorsteszteket és a plexi arcvédőket a Békés megyei járások vezetői és munkatársai a békéscsabai reptéren hétfő reggel.



Sárosi Tamás népegészségügyi főosztályvezető, Békés megyei tisztfőorvos a helyszínen elmondta, 17 ezer antigéngyorstesztet és 245 plexi arcvédőt adtak át a járási hivatalok munkatársainak, akik még hétfőn eljuttatják valamennyi, 245 háziorvosi és házi gyerekorvosi praxis számára.



A szakember elmondta, Békésben is folyamatosan nő a légúti tünetekkel jelentkező betegek száma; "a negyedik hullám itt is elindult" - fogalmazott. Kifejtette, a háziorvosok maguk dönthetik el, hogy az adott tünettel jelentkező betegnél szükséges-e elvégezni a gyorstesztet. Ha az pozitív lesz, akkor a kontaktkutatást és a beteg járványügyi elkülönítését a járási hivatalok népegészségügyi munkatársai végzik el.



A karantén a beteg gyógyulásáig tart; a járványügyi megfigyelés ideje tíz nap - tette hozzá.



Sárosi Tamás az MTI kérdésére elmondta, a tesztek legalább egy hónapra biztosan elegendőek a praxisok számára.



A kormány a háziorvosoknak mintegy 800 ezer antigéngyorstesztet biztosít, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését.