Oktatás

Emberkereskedelem elleni kutatóközpont létesül a pécsi egyetemen

Az emberkereskedelem elleni küzdelem lehetőségeit kutatják a Pécsi Tudományegyetem (PTE) jogi karán a jövőben egy magyar-holland együttműködés keretében - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-vel.



A PTE közleményében azt írták, hogy az egyetem jogi kara a holland rendőrséggel, Hollandia budapesti nagykövetségével és Magyarország hágai nagykövetségével közösen létesít új kutatóközpontot; az erről szóló szándéknyilatkozatot csütörtökön írták alá a felek Pécsen.



A kutatóközpontban a tervek szerint az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós és nemzetközi jogi összefüggéseit vizsgálják majd a szakemberek.



Mohay Ágostont, a jogi kar dékánhelyettesét, a projekt vezetőjét idézve kiemelték, hogy az emberkereskedelem ellen hatékonyan fellépni csak annak nemzetközi dimenzióját is figyelembe véve lehet. A szakember reményét fejezte ki, hogy a kutatóközpont eredményei elméleti és gyakorlati szakemberek számára is hasznosak lesznek majd.



Idézték a közleményben a holland rendőrséget képviselő Jorn van Rijt, a kutatási együttműködés kezdeményezőjét is, aki szerint nemzetközi projektek, valamint uniós bel- és igazságügyi joganyagkutatásának terén komoly előzményeket tud felmutatni a PTE jogi kara, az új központ az oktatás, a kutatás és a bűnüldözés számára fontos eredmények elérését szolgálja.