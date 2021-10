Koronavírus-járvány

Virológus: a közép korosztály még beoltatlan tagjai a veszélyeztetettek

Csökken a koronavírus-betegek átlagéletkora, a jelenség mögött az állhat, hogy a fiatalabbak közül kevesebben vették fel az oltást - mondta Rusvai Miklós virológus az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



A szakember hozzátette: a 70 éven felüliek és a krónikus betegséggel élők többsége megkapta a védőoltást, ugyanígy a 12-18 éves korosztályból is sokan, ezért inkább a közép korosztály még beoltatlan tagjai a veszélyeztetettek.



Rusvai Miklós elmondta azt is, hogy a magyarországi járványadatok jobbak, mint az egy évvel ezelőttiek; kevesebben haltak bele a betegség szövődményeibe és kevesebben vannak lélegeztetőgépen is.



A virológus kiemelte: az influenzajárvány közeledtével érdemes kérni az influenza elleni védőoltást is, ezen kívül pedig a maszkviselés az, ami jelentősen korlátozza a különféle vírusok terjedését. A szakember arra biztatott mindenkit, hogy a tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóhelyeken viseljen maszkot.