Szijjártó: Európa biztonsága Közép-Ázsiában kezdődik

Ha a térség államai úgy döntenek, hogy megnyitják a határaikat és átengedik a migránsokat, akkor egy olyan migrációs hullámmal szembesül Európa, amely sokkal nagyobb lesz még a 2015-ben tapasztaltnál is. 2021.10.20 11:51 MTI

Itt az ideje, hogy Brüsszelben is észre vegyék: Európa Biztonsága ma Közép-Ázsiában kezdődik, hiszen naponta 30-35 ezer migráns hagyja el Afganisztánt - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Sirojiddin Muhriddin tádzsik külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján Dusanbéban.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, ha a térség államai úgy döntenek, hogy megnyitják a határaikat és átengedik a migránsokat, akkor egy olyan migrációs hullámmal szembesül Európa, amely sokkal nagyobb lesz még a 2015-ben tapasztaltnál is.



"Ezért jó lenne az emberi jogi tanmeséket most már végre hagyni, és valódi támogatást kellene biztosítani az Afganisztánnal határos országoknak ahhoz, hogy meg tudják védeni a saját határaikat. Azt javasoljuk, hogy az eddig az erre a célra szánt 20 millió eurót legalábbis duplázza meg az Európai Unió, és minél gyorsabban adjuk oda ezt a támogatást a térség országainak" - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. A pénzt gyorsan, hónapokon belül kell adni - tette hozzá.



Úgy folytatta, Tádzsikisztán 1344 kilométernyi határt véd Afganisztánnal szemben, és itt lenne az ideje, hogy az Európai Unió tényleges támogatást nyújtson a határvédelem sikeréhez.



"Hálásak lehetünk a tádzsikoknak, hogy a nemzetközi szervezetek és a mindenfajta NGO-k nyomásgyakorlása ellenére is zárva tartja a határát, ha nem így tettek volna, akkor már sok százezer migráns kopogtatna a nyugat-balkáni útvonalon Magyarország déli határánál" - hívta fel a figyelmet, hozzátéve, itt az ideje, hogy Európa, Brüsszel és az NGO-k végre megértsék, hogy a határvédelem nem emberi jogi, hanem biztonsági kérdés.



Hozzátette, ha az előbb említett álláspont nem válik uralkodóvá, akkor az európai biztonság nagyon komoly kihívások elé néz.



Szijjártó Péter a rendezvényen elmondta azt is, Európában most "lélegzetvisszafojtva" figyelik a közép-ázsiai eseményeket, hiszen a 20 éves kudarcos nemzetközi szerepvállalás hatásai Afganisztánban ma már világosak, miközben a regionális és az Európai Uniót érő hatások ereje egyelőre megjósolhatatlan.



Kiemelte, az európai és a globális biztonság szempontjából fontos, hogy az afganisztáni események ne destabilizálják Közép-Ázsiát, hogy a térség ne váljon a terrorizmus "foglyává", és ne induljon újabb tömeges migrációs hullám.



"Sajnos, azt kell mondanom önöknek, hogy a kudarcos szerepvállalás vége óta Brüsszelben hibát hibára halmoznak, a felelőtlen európai nyilatkozatok egyértelműen meghívásként fordítódnak le az afgán emberek fejében" - hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy Brüsszel még most is napirenden tartja különböző formákban a kötelező letelepítési kvóták ügyét, ami a legnagyobb meghívó erő a migránsoknak.

Ráadásul teljesen figyelmen kívül akarták hagyni az Afganisztán körüli országok véleményét ebben a kérdésben - jelezte Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, gyors és alapvető változásokra van szükség az európai migrációs és regionális politikában ahhoz, hogy ne induljanak el újabb migrációs hullámok a térségből.