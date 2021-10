Internet

NMHH: évi kétmillió mérés az NMHH független netsebességmérő oldalán

A Szélessáv.net oldalon elérhető internetsebesség-mérő megújult, pontosabban dokumentált mérési jegyzőkönyvvel segíti a fogyasztók védelmét. Tavaly külső felhasználók több mint kétmillió mérést végeztek el a független hatósági felületen - közölte a hatóság szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a szolgáltatás népszerűségét mutatja, hogy a tavalyi több mint másfélmillió hardveres és négyszázezer szoftveres mérés körülbelül két és félszerese a két évvel ezelőttinek.



Ezek a számok nem tartalmazzák az NMHH mérőszolgálatának folyamatos, országszerte mérőautókkal végzett mobil méréseit, ezeket hozzáadva havonta milliós nagyságrendű mérést regisztrálnának. Az eredmények több összesített, rendszeresen frissülő térképen követhetők nyomon. A szolgáltatók szerint bontott, mérőautós vizsgálatok eredményei, valamint a hardveres és szoftveres mérések is megnézhetők külön-külön térképeken - írták.



Mindez hasznos segítség lehet például költözéskor, amikor a legjobb internetszolgáltatást keresik a fogyasztók - emelte ki az NMHH.



A mérési eredmények ismerete azért is fontos, mert a szolgáltatók a hirdetésekben sokszor olyan optimális internetsebességet szerepeltetnek, ami a valóságban szinte sosem érhető el, és a szolgáltatás részletesebb leírásában feltüntetett garantált internetsebességtől is tapasztalható eltérés - hívta fel a figyelmet a hírközlési hatóság.



Az NMHH közleménye szerint a le- és feltöltési sebességet meglévő szolgáltatásnál is érdemes tesztelni és összevetni a garantált értékekkel. A szoftveres méréshez célszerű regisztrálni a szelessav.net-en, ekkor ugyanis a rendszer rögzíti a mérési eredményeket és azok pontos helyét, idejét.



Ha a mért értékek hosszabb távon elmaradnak a garantált sebességtől, a panaszt a szolgáltató még mindig elháríthatja arra hivatkozva, hogy a fogyasztó készülékében lehet a hiba, vagy azzal, hogy egy internetkimenetet egyszerre több eszközön is használhattak. Erre jelent megoldást a hardveres mérés.



Mérődoboz a https://szelessav.net/hu/hardverpartner oldalon rendelhető ingyenesen. A mérődobozt a felhasználó a mellékelt leírás alapján közvetlenül az internetszolgáltatás végpontjára telepítheti, ami heteken át különböző napszakokban végez méréseket és rögzíti is azok eredményét. Ha ezek a számok is alatta maradnak a megkívánt internetminőségnek, az már erős alapja a reklamációnak. Az NMHH hardverének rendszeres, visszakereshető mérési eredményeit a szolgáltatók is ismerik és elfogadják - jelezte a hatóság.

Az NMHH a mérőrendszert a 2015-ös indulás óta folyamatosan fejleszti. Jelenleg hardverrel 1 gigabites, szoftverrel 2 gigabites internetszolgáltatás mérésére is alkalmas a szelessav.net. Okostelefon böngészőjéből akár már az 5G-hálózatok mérése is elvégezhető. Magyarországon ugyanakkor az elérhető 5G egyelőre nagyrészt a 4G-technológiára támaszkodik; önálló (standalone) 5G-hálózatok nincsenek, így az 5G hatósági mérése még csak tesztüzemben folyik.



A mérőszolgálat tapasztalatai szerint a nagyobb internetsebesség nagyobb kilengésekkel is jár. Egy 1000 Megabit/szekundumos elérés esetében 40-50 Mbps eltérés mindössze néhány százalékot jelent, ami a felhasználói tapasztalatot többnyire nem is befolyásolja, de vannak olyan előfizetések, ahol ez a 40-50 Mbps sebesség a maximum, tehát abszolút értéken nézve egyáltalán nem kevés - írta közleményében az NMHH.



Az elmúlt hónapokban megújult a szoftveres mérések háttérrendszere és maga a sebességmérő is. Az internetsebesség, késleltetés, késleltetés-ingadozás és a csomagvesztés mérésén túl a szelessav.net olyan adatokat is megjelenít mérés után, amelyekkel pontosabban dokumentálhatók a mérés körülményei, ezzel is segítve az esetleges szolgáltatási hibák kivizsgálását.



A hírközlési hatóság mindenkinek a regisztráció utáni méréseket ajánlja, a rendszert elsősorban erre alakították ki. Ugyanakkor már regisztráció nélkül is, a böngészőben méréskor felugró ablakban a helymeghatározást engedélyezve olyan mérési jegyzőkönyvet kaphat a felhasználó, ami letölthető, elmenthető vagy megosztható e-mailben vagy akár a Facebookon is - közölték.