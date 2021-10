Infotér

Novák: jövőre 4,4 milliárd forintot fordít a tehetségprogramra a kormány

A program része a Stipendium Peregrinum ösztöndíj, amelynek köszönhetően majdnem ötven diák tanulhat a világ legjobb egyetemein. 2021.10.19 11:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csak jövőre 4,4 milliárd forintot fordít a Nemzeti Tehetség Programra a kormány - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a balatonfüredi Infotér Konferencián.



Novák Katalin kiemelte, a program része a Stipendium Peregrinum ösztöndíj, amelynek köszönhetően majdnem ötven diák tanulhat a világ legjobb egyetemein. A programban nemcsak a tandíjat, hanem minden egyéb felmerülő költséget is finanszíroz a kormány - hívta fel a figyelmet.



Kitért arra is, a koronavírus-járvány kezelése bebizonyította, hogy az emberek képesek alkalmazkodni a kihívásokhoz, legyen szó például a digitális oktatásról vagy a munkáról. "Azt hiszem, hogy ez az egyik, amire a leginkább büszkék lehetünk, hogy a magyar emberek megértették azt, hogy muszáj dolgozni (...) és dolgoztak is." Ez az egyik oka annak, hogy megerősödve kerülhetett ki az ország a válsághelyzetből - tette hozzá.



Ugyanakkor a kormány is mindent megtett a munkahelyek megmentéséért - hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy továbbra is mindent meg kell tenni a munkaerőpiac rugalmasabbá tételéért.



"Tehát összességében büszkék lehetünk arra, hogy a tehetséget, a kreativitást használva, szorgalmasan, sok munkával, jó döntések mentén és jó alkalmazkodóképességgel tudtunk ebből a másfél éves időszakból kijönni" - fogalmazott Novák Katalin.



Szólt arról is, hogy a technológia, a digitalizáció a családok számára is jelentős mozgástérbővülést jelent, ugyanakkor az innovációknak nem a család alapfogalmait kell megújítaniuk, hanem az ellenállóképességüket kell növelniük - hangsúlyozta a miniszter.