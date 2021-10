Diplomácia

Szijjártó: Magyarország és Ciprus egyetért a legfontosabb uniós kérdésekben

Magyarország és Ciprus azonos álláspontot képvisel a legfontosabb európai uniós kérdésekben - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten, miután megbeszélést folytatott Nikosz Hrisztodulidesszel, a Ciprusi Köztársaság külügyminiszterével.



Szijjártó Péter azt mondta: a két ország a migrációval, az unió Nyugat-Balkán irányú bővítésével, az európai energiaellátás kérdésével és a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatban is hasonlóan gondolkodik.



Magyarország és Ciprus közvetlenül találkozik a migráció jelenségével: folyamatosan érkeznek a migránsok Ciprusra és Magyarország déli határán is egyre nő a nyomás - közölte.



Kiemelte: ha Brüsszel folytatja a migrációs politikáját, az EU külső határainál lévő országokban nehéz helyzet alakulhat ki. "Itt az idő, hogy az unió végre tiszta beszédet alkalmazzon és Brüsszel befejezze azt a kétszínű politikát, amelyet a migránsok egyértelmű meghívásként értelmeznek" - mondta, hangsúlyozva: világosan kell beszélni a határok megvédésének fontosságáról, amely nem emberijogi, hanem biztonsági kérdés.



A miniszter elképesztőnek tartja, hogy az emberi jogi szervezetek és NGO-k nyomás alá helyezik a líbiai kormányt, mert az lépéseket tesz a határok megvédéséért.



Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy Ciprus és Magyarország is támogatja az Európai Unió nyugat-balkáni irányú bővítését. Ha nincs bővítés, felborulhat a stabilitás a térségben, amivel a migráció egyik fontos szárazföldi útvonala válna "szabad prédává" - hívta fel a figyelmet.



Beszámolt arról is, hogy Magyarország biztonságban van, mert hosszú távú gázvásárlási megállapodást kötött, de minél több gázforrásra számíthat az ország, annál nagyobb a biztonság, ezért az ország odafigyel a Földközi-tenger keleti medencéjében zajló gázkutatásra és megfigyelői pozíciót kért az Észak-Mediterrán Gázfórumban. Ennek köszönhetően ha a gázkitermelés megkezdődik a térségben, 2023-tól reálissá válik az új gázforrás bevonása a magyar energiamixbe - tette hozzá.



A miniszter kitért arra is, hogy Magyarország és Ciprus szerint a koronavírus elleni vakcina nem politikai és nem ideológiai kérdés, hanem az emberi élet megmentésére szolgáló eszköz, ezért a két ország nyáron együttműködési megállapodást kötött az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről.



A két ország között a turisztikai forgalom folyamatossága továbbra is biztosított, nem léptetnek életbe korlátozásokat az állampolgárokkal szemben - fűzte hozzá.



Szijjártó Péter elmondta azt is: sok ciprusi hallgató tanul magyarországi egyetemeken és majdnem háromezer magyar él Cipruson.



Az eseményen Szijjártó Péter és Nikosz Hrisztodulidesz nyilatkozatot írt alá a két ország közötti diplomáciai konzultációról.

Nikosz Hrisztodulidesz kiemelte: a dokumentum aláírása megalapozza a két ország közötti együttműködés folytatását, és biztosítja, hogy Magyarország és Ciprus képviselői a jövőben is találkozzanak és megbeszélést folytassanak az országokat érintő problémákról.



Fontos a két ország közötti turizmus, az együttműködés a migrációs és a klímakérdésekben - tette hozzá, egyetértve Szijjártó Péterrel abban is, hogy szükség van az unió nyugat-balkáni bővítésére.



A ciprusi külügyminiszter azt mondta: vannak területek, amelyekben nem teljesen ért egyet a két ország, de a diplomáciai kapcsolatban felmerült kérdésekben minden tekintetben elvi egyetértés van.



A migráció kérdését senki nem használhatja jogtalanul, ezzel problémát okozva egy másik országnak - hangsúlyozta.



Nikosz Hrisztodulidesz beszélt arról is, hogy Törökország akadályokat gördít Ciprus elé a földközi-tengeri problémák megoldásában, megsértve a légteret és a tengeri határokat is. A ciprusi külügyminiszter arra kérte Magyarországot, hogy közös fellépéssel hassanak a harmadik országokra, hogy ne engedjék meg ezt Törökországnak.