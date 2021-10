Környezetvédelem

Áder János a szennyvíztisztítás új módszereiről beszélget legújabb podcastjában

Az államfő ősszel Kék bolygó címmel indított podcast műsort, amelynek mostani adásában az Organica szennyvíztisztító technológiájáról kérdezte a cég társalapítóját. 2021.10.19 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szennyvíztisztítás új módszereiről és technológiájáról beszélget Áder János köztársasági elnök Bodnár Attilával, az Organica társalapítójával, elnökhelyettesével legújabb, hétfőn megjelent podcastjában.



Az államfő ősszel Kék bolygó címmel indított podcast műsort, amelynek mostani adásában az Organica szennyvíztisztító technológiájáról kérdezte a cég társalapítóját.



Áder János elmondta: a magyarországi szennyvizek túlnyomó része tisztított formában kerül vissza többnyire a folyókba, míg például Afrikában, Ázsia nagy részén, Dél-Amerikában a szennyvíz 80-90 százaléka tisztítatlanul. Ez azért probléma, mert ahogy nő a vízfogyasztás, a szennyezés mértéke is nő, ami veszélyezteti a lakosság megfelelő vízellátását, a mezőgazdasági, ipari vízigények megfelelő kielégítését, és súlyos károkat okoz a környezetnek - hangsúlyozta.



Bodnár Attila ismertette: a hagyományos szennyvíztisztítás azon alapul, hogy mikroorganizmusokkal "etetik ki" a szennyvízből az oldott szerves anyagokat. A cég újítása, hogy a tisztításban a hagyományosan alkalmazott mikroorganizmusok mellett magasabb rendű élőlények és növények is részt vesznek, így a víz visszaforgatása úgymond botanikus kertben történik - tudatta.



Kiemelte: ez a megoldás hatékonyabb, kisebb helyigényű, kevesebb energiafelhasználású, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású, mint a hagyományos. Nem büdös, ezért akár a város közepén is üzemelhet, és árban is versenyképes.



A technológiával a kommunális szennyvizeket tisztítják meg, a keletkező fölösiszapot pedig általában összegyűjtik, és egy központibb helyen végzik a rothasztást, metántermelést - tette hozzá.



Áder János ismertetése szerint a cégnek 120 telephelye van, 4 kontinensen, 18 országban, vagyis nemzetközi terjeszkedése jelentős volt az utóbbi időben.



Ezzel kapcsolatban Bodnár Attila arról beszélt, hogy vannak olyan régiók, ahol erősen követik a hagyományos megoldásokat, ott kevésbé befogadók az ötletre, de például Franciaországban 2007 óta szoros kapcsolatban állnak a legnagyobb vízszolgáltatóval, Kínában pedig egy tucat telepet építettek a lakótelepek közepén.



Az elnökhelyettes Áder János azon felvetésére, hogy Szingapúrban az ivóvíz harmadát szennyvízből állítják elő, úgy reagált: az emberek gusztustalannak tartják ezt a megoldást, de mérnökök rájöttek, hogy ez feloldható, ha a megtisztított vizet visszarakják a földbe vagy tározókba, mert az emberek ahhoz szoktak, hogy a tiszta víz természetes forrásból származik.

Áder János felhívta a figyelmet arra is, hogy Indiában sokkal több vizet vesznek ki, mint amennyit a természet pótolni tud, így a kutak ki fognak merülni. Indiában életbevágó fontosságú lesz, hogy a szennyvizet megtisztítva felhasználják öntözésre vagy a tározók feltöltésére, különben az ország jelentős részén ellehetetlenül majd a növénytermesztés és állattartás - mondta. Hozzáfűzte: a lakosság, az önkormányzat és a vállalatok szemléletváltása döntő fontosságú.



A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az érdeklődők november végén, december elején a fenntarthatósági expón találkozhatnak az Organica munkatársaival a Hungexpón, és megismerhetik terméküket.