NMHH-kutatás: a felhasználók csaknem kétharmada használja online hívásra is a netet

A magyar internetezők 64 százaléka használ valamilyen netes hang- vagy videohívás-szolgáltatást, de a cégek is előszeretettel alkalmazzák a technikát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatásai alapján. A 2020 második felében készült felmérések szerint nem feltétlenül telefonál kevesebbet mobilról az, aki online indít hívást - olvasható a kutatásban, amelynek a részleteit hétfőn közölték az MTI-vel.



Az NMHH kommunikációs igazgatóságának közleménye szerint a legtöbben Messengert (47 százalék), Vibert és Skype-ot (19-19 százalék) használnak. A nők inkább a Messengert részesítik előnyben, míg a férfiaknál a Skype és a Teams népszerűbb az átlagnál.



A szolgáltatások különösen elterjedtek a nők, a magasabb végzettségűek, a 30 év alattiak és a 60 év felettiek, valamint a budapestiek körében - tették hozzá. A mobilinternetet használó online telefonálók 47 százaléka olyan csomagra fizet elő, amely korlátlan mobilinternetet tartalmaz vagy a videohívások nem fogyasztják a rendelkezésre álló adatkeretet. A felhasználók 44 százaléka tapasztalt gyenge térerőt vagy hiányos lefedettséget, harmaduknál akadozott vagy torzult a hang, 27 százalékuknak pedig az adatkeret kimerülése okozott bosszúságot. Talán ennek is köszönhető, hogy az online telefonálók 60 százalékánál nem csökkent a hagyományos mobiltelefon használata, sőt 7 százalékuknál még nőtt is - írták.



Mindez egybecseng az NMHH mobilpiaci jelentésében publikált forgalmi adatokkal, amelyek szerint az emberek 2020-ban - a jelentős arányú online telefonálás ellenére - 14 százalékkal többet beszéltek mobilon, mint 2019-ben. Ez részben annak a következménye, hogy a szolgáltatók leginkább a magasabb előfizetési díjú, de ingyenes beszélgetést lehetővé tevő, úgynevezett "flat" tarifákat ajánlják ügyfeleiknek - közölték.



A felmérés szerint a vállalatok is előszeretettel alkalmazzák az internetalapú hangmegoldásokat: a legalább tíz embert alkalmazó üzleti vállalkozások - körülbelül 38 ezer ilyen van - 36 százalékánál minimum egy alkalmazott használ a munkához online hang- vagy videotelefon-szolgáltatást a mobiltelefonján.



A felhasználók aránya jelentősen magasabb a nagyobb, legalább 250 embert foglalkoztató cégeknél - 44 százalékuk használja -, valamint az egymilliárd forint feletti bevételű és a szolgáltatói szektorban tevékenykedő vállalatoknál - fűzték hozzá.



A koronavírus miatt a vállalkozások 41 százaléka biztosította az otthoni munkavégzést dolgozói legalább egy részének, emiatt pedig online platformra kerülhettek a megbeszélések, a konferenciák. Ahol a vállalat nagyobb része otthonról dolgozhatott, ott a munkatársak több mint fele telefonált online.

A közlemény szerint az emberek jelentős többségben a Messengert használják magánügyekben online hang- vagy videóhívásra. Az üzleti célból, mobilkészüléken online telefonálók viszont csaknem azonos arányban veszik leggyakrabban igénybe a Skype-ot (27 százalék), a Vibert (25 százalék) és a Messengert (23 százalék), valamint sokan részesítik előnyben a Teamset (16 százalék).



A technológiát használó vállalkozások vezetőinek több mint fele - 52 százalékuk - kifejezetten támogatja a netes hang- és videohívások használatát, és csupán 4 százalékuk ellenzi azt. Viszont csak a harmaduk gondolja, hogy e szolgáltatások teljesen megfelelnek a vállalati igényeknek.



Az online telefonálás hatására a vállalkozások 37 százalékánál csökkentek a céges mobilkiadások, és 8 százalék tapasztalt nagyon jelentős, 25 százalék feletti kiadáscsökkenést - közölték.