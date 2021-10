Ellenzéki előválasztás

Dobrev: Márki-Zay Péter a hatpárti ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje

Az EP-képviselő a Demokratikus Koalíció színeiben miniszterelnök-jelöltként indult az előválasztáson vasárnap esti, online is közvetített sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, vasárnap estétől kezdve Márky-Zay Péter a hatpárti ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje. Hozzátette, amikor telefonon gratulált, akkor támogatásáról biztosította a kormányfőjelöltet.



A politikus arról beszélt, hogy azok, akik "ma este ünnepelnek" és azok, akik egy kicsit "csalódottabbak és rosszkedvűek", mostantól kezdve nem foglalkozhatnak többet egymással. Szavai szerint csak azzal foglalkozhatnak, hogy a hatpárti ellenzéki összefogás jövő áprilisban hogyan fogja legyőzni Orbán Viktor kormányát és utána "lebontani Orbán Viktor rendszerét".



Dobrev Klára, miután köszönetet mondott az előválasztáson részt vevő aktivistáknak, támogatóknak és szavazóknak, külön köszönetet mondott a DK közösségének is. A kampányba beletett rengeteg munka és a megelőző évek munkája azt eredményezte, hogy a Demokratikus Koalíció megerősödve jött ki és az előválasztásból és az ellenzék legerősebb pártjaként folytatja a küzdelmet az Orbán-rendszer ellen - mondta.



Az EP-képviselő kijelentette, büszke arra, hogy a DK egyetlen tagja és politikusa sem felejtette el egy pillanatra sem, hogy pártjuk baloldali és progresszív, ezért az ellenzéki összefogásban továbbra is a baloldali szavazók hangját fogják képviselni.