Duplájára nőtt a felhasználókra jutó napi átlagos informatikai támadások száma

Duplájára nőtt az egyéni felhasználókra jutó átlagos napi informatikai támadások száma január óta - közölte az ESET felmérése alapján: míg 2021 első harmadában 1392 volt gépenként a napi támadási kísérletek száma, ez a második harmadra megduplázódott, napi 2756 támadási próbálkozással.



Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítójának közleménye szerint az elmúlt hónapokban több jelentős zsarolóvírus-támadás is történt, köztük minden idők eddigi legnagyobb összegű váltságdíjkövetelésével. Az Egyesült Államok legnagyobb kőolajvezetékét üzemeltető vállalata, a Colonial Pipeline működését leállító támadás és a Kaseya VSA felhős IT-menedzsment szoftver sebezhetőségét kihasználó, ellátási láncot érintő támadás sokkhatása a kiberbiztonsági iparágon túl is érezhető volt.



Az elemzés alapján a kiberkémkedés helyett mindkét esetben az anyagi haszonszerzés volt az elsődleges cél: a Kaseya-támadás elkövetői például 70 millió dolláros váltságdíjat szabtak meg, ami az eddig ismert legmagasabb ilyen követelés.



A közlemény szerint az év második harmadában tovább nőtt a jelszófeltörő támadások száma, amelyek gyakran szolgálnak a zsarolóprogramos támadások kezdeti lépésenként. A május-augusztusban az ESET 55 milliárd támadást észlelt a nyilvános távoli asztali protokoll (RDP) szolgáltatások ellen, ami 104 százalékos növekedés az év első harmadához képest.



A közlemény idézi Csizmazia-Darab Istvánt, az ESET termékeket forgalmazó Sicontact Kft. biztonsági szakértőjét, aki elmondta: "A zsarolóvírusos támadási forma korunk egyik legveszélyesebb kockázata. Adataink zárolása, elkódolása és emellett a bizalmas adatok nyilvánosságra hozatala egy roppant ijesztő fenyegetés. Úgy látjuk, hogy a nagyvállalati célpontok mellett sajnos a hazai magánemberek és kisvállalkozások is gyakran esnek ennek áldozatául."