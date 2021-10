Családtámogatás

Novák Katalin: már több mint 50 ezer család igényelt otthonfelújítási támogatást

Több mint 50 ezer család igényelt már otthonfelújítási támogatást összesen mintegy 65 milliárd forint értékben - mondta a közösségi oldalán szombaton közzétett videójában Novák Katalin.



A családokért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás nyertesei jobb körülmények között nevelhetik a gyermekeiket.



Hozzátette, hogy bővült a jogosultak köre, 5 ezer forint alatti köztartozással is lehet pályázni. Ha tehát korábban emiatt nem sikerült, a változás miatt érdemes újra jelentkezni - fogalmazott.



Novák Katalin kiemelte, hogy a családok otthonfelújítási támogatását hamarosan születő gyermekkel is lehet igényelni. Az akár 3 millió forint nem visszafizetendő támogatás mellett kedvező kamatra 6 millió forint otthonfelújítási kölcsön is igényelhető.