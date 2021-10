Családpolitika

Novák: egyre több segítséget kapnak az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik

Egyre több segítséget kapnak az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a Facebook-oldalán.



Novák Katalin a videóban azt mondta, hogy Magyarországon mintegy négyezer gyermek él 1-es típusú diabétesszel. Nekik sok mindenre oda kell figyelniük, például a sportolásra, az étkezésre, de a holdállás és a hormonok is befolyásolják a vércukorszintjüket, ezért ellátásuk állandó odafigyelést igényel a szülőktől - emelte ki.



Hangsúlyozta, hogy a kormány szeretné könnyebbé tenni az 1-es típusú diabétesszel élő gyermeket nevelő családok életét, ezért 98 százalékos támogatást ad a korszerű inzulinpumpákhoz, támogatottan kaphatják meg a szöveti cukor mérésére alkalmas szenzort is, és indokolt esetben az egyik szülő gyermekek otthongondozási díjára (gyod) jogosult.



A gyermekek étkeztetésénél új szabályokat vezettek be: fel kell tüntetni az ételek szénhidráttartalmát, és a közétkeztetésben figyelemmel kell lenni a gyerekek étkezési igényeire - mondta.



Hozzátette: a kormány segíti a diabéteszes gyerekek nyári táborozását, támogatja a velük foglalkozó civil szervezeteket és fejleszti a diabéteszcentrumokat is.