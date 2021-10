Koronavírus-járvány

Szijjártó: 400-400 ezer vakcinát adott el Magyarország Vietnamnak és Thaiföldnek

Beszerzési áron 400-400 ezer vakcinát adott el Magyarország Vietnamnak és Thaiföldnek - közölte a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter azt írta, három hete, az ENSZ-közgyűlésén, New York-ban állapodott meg a thaiföldi és a vietnami kollégájával, hogy 400-400 ezer vakcinát adnak el nekik beszerzési áron, oltási programjuk felpörgetése érdekében.



Vietnamba szerdán, Thaiföldre pedig csütörtökön el is mentek a szállítmányok - tette hozzá.



"Az év eleji sikeres vakcinavásárlási programunkkal sikerült elkerülnünk, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, mint a világ számos országa, vagyis hogy nincsen elegendő oltóanyag a lakosság beoltásához. Túl azon, hogy minden magyar beoltásához - sőt, a harmadik oltásokhoz - szükséges vakcina is rendelkezésre áll, a világ számos országának tudtunk és tudunk is segíteni" - fogalmazott a miniszter.