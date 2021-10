Koronavírus-járvány

Elhunyt 10 beteg, 814 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Elhunyt tíz olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 814 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán, kiemelve: eddig 5 913 862 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 685 596-an a második, 928 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 830 725-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 330-ra, a gyógyultaké 789 705-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 10 690. Kórházban 737 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 116-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 8112-en vannak, a mintavételek száma 7 093 879.



A kormányzati oldalon kiemelték: az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és mielőbb oltassák be magukat.



Hangsúlyozták, hogy a koronavírus delta variánsa miatt több országban, így Magyarországon is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny - írták -, hogy már van vakcina, és a legtöbben be is oltatták magukat, ami "a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen".



Hozzátették, hogy a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már meg is kapta. Aki még nem, továbbra is regisztrálhat a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (149 963) és Pest megyében (115 589) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (48 360), Győr-Moson-Sopron (45 381) és Hajdú-Bihar megye (43 699). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 976 fertőzöttel.

Forrás: koronavirus.gov.hu