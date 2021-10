Zacher: újabb lehetséges tünete van a fertőzésnek

Koronavírus-járvány

Még mindig nincs arról adat, hogy Magyarországon a koronavírussal megbetegedettek hány százaléka vette fel az oltást.

A tapasztalatok szerint minden öt nem oltottra jut egy oltott a Covid-kórházak intenzív osztályain - árulta el Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa a Portfoliónak.



Továbbra sincs hivatalos adat Magyarországon arról, hogy a koronavírus-fertőzöttek hány százaléka vett fel oltást, ahogy arról sincs nyilatkozat, hogy a kormány mennyire tartja súlyosnak a járvány negyedik hullámát. Zacher Gábor azt mondta, továbbra is értetlenül állnak a helyzet előtt. Mint fogalmazott:



Az EESZT-ből (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) két perc alatt le lehetne hívni azokat az adatokat, hogy az új betegek közül mennyien oltottak és mennyien nem. A vakcinák hatékonyságáról is lehetne egyfajta képet kapni. Ezzel szerintem nem sértenénk semmilyen személyes adatot.



Zacher Gábor közölte, enélkül most ő és kollégái is a sötétben tapogatóznak. Mint jelezte, állítása szerint egyetlen orvos és a teljes egészségügyi szakma sem a betegek nevére vagy lakcímére lenne kíváncsi, hanem arra, hogy miként működnek az oltások. Ennek híján az egymás közötti információcsere nyomán tudott arról beszámolni, miszerint az intenzív osztályra kerülő minden ötödik oltatlan betegre jutott egy oltott páciens.



A lap angolszász tanulmányokra hivatkozva emlékeztetett, hogy mintegy 13-14-szeres különbség van halálozásban az oltottak és a nem oltottak között.



A delta-variáns reprodukciós rátája már 6-os, egy átlagos vírusé 1-es. A lappangási ideje is nagyon lerövidült a korábbi variánsokhoz képest - emlékeztetett Zacher Gábor. Leszögezte, hogy az oltásnak jelenleg nincs alternatívája a koronavírus elleni küzdelemben. Azt is elárulta, nincs tudomása az orvosoknak arról, hogy valaki három adag vakcina beadása után kórházba került volna.



Bár százszázalékos védelem nincs, de nagyon-nagyon visszaesik annak a valószínűsége, hogy valaki beteg lesz, ha háromszor beoltották - fogalmazott.



A hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa egy újabb lehetséges tünetét is megnevezte a koronavírus delta-variánsának, e szerint a szem- és kötőhártya-gyulladás ugyancsak erre a fertőzésre utalhat. A Magyar Tudományos Akadémiával egybehangzóan azt javasolta, hogy a járvány terjedési sebességének lassítása érdekében legalább a tömegközlekedésben, az üzletekben, az irodákban és más nyilvános zárt terekben vissza kellene hozni a kötelező maszkviselést.