Gulyás: Európában megkísérlik félremagyarázni a lengyel alkotmánybíróság világos döntését

A magyar kormány határozatot fogadott el, amelyben üdvözli a lengyel alkotmánybíróságok a nemzeti jog és az európai uniós jog viszonyáról szóló döntését.

Európában megkísérlik félremagyarázni a lengyel alkotmánybíróság világos döntését, a vita ugyanis nem arról szól, hogy az európai uniós jognak van-e elsőbbsége a nemzeti joggal szemben, hanem arról, hogy hol van elsőbbsége - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az MTI-nek.



Gulyás Gergely emlékeztetett, a magyar kormány határozatot fogadott el, amelyben üdvözli a lengyel alkotmánybíróságak a nemzeti jog és az európai uniós jog viszonyáról szóló döntését.



A miniszter úgy fogalmazott, ebben az ügyben nem az elsőbbségről van szó, hanem a hatáskörről, hiszen nem vitás, hogy vannak olyan területek, ahol a közös piac működéséhez (például a versenyjog területén) elengedhetetlenek a közös uniós szabályok, amelyeknek akár a nemzeti szabályokkal szemben is érvényesülniük kell.



A lengyel alkotmánybíróság döntése azonban az elmúlt évek azon rossz gyakorlatára ad választ, amelyekkel az európai intézmények az alapszerződések módosítása nélkül igyekeznek kiterjeszteni saját hatásköreiket olyan területekre is, "ahol soha semmilyen hatáskört nem ruháztunk át az uniós intézményekre" - mondta Gulyás Gergely.



Kiemelte, ezért a tagállami bíróságoknak és különösen az alkotmánybíróságoknak joguk és kötelességük is, hogy vizsgálják minden esetben, nem lépi-e túl egy uniós intézmény a saját hatáskörét, azaz csak és kizárólag azokban a kérdésekben fogadnak el határozatot, hoznak döntést, illetve tesznek javaslatot, amelyeket egyébként az európai uniós tagállamok a közös politikák részévé tettek.