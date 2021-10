Belpolitika

Karácsony Gergely visszalépett Márki-Zay Péter javára

Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a miniszterelnök-jelölti kampányát befejezi, és arra kéri az embereket, az őt támogató pártokat, hogy a második fordulóban Márki-Zay Péterre szavazzanak - írja az Atv.



A főpolgármester szerint könnyű, de egyben nehéz is volt neki. Könnyű volt számára, mert tudja, hogy Márki-Zay Péter jobban szereti a hazáját, mint a hatalmat, és tudja azt is, hogyan lehet egy fideszes ellensúlyban kormányozni a települését. Könnyű volt azért is a döntése, mert nem a hatalom megszerzése volt számára a legfontosabb - folytatta Karácsony.



"Én voltam az, aki azzal kezdte a kampányát, hogy elmondta: a háta közepére sem kívánja a miniszterelnökséget. Unortodox jelölt voltam, kétségtelen" - fogalmazott. Tudja, hogy ez a döntés nem róla, vagy Márki-Zayról szól, hanem arról, hogyan tudják újraegyesíteni Magyarországot.



Karácsony számára azért volt nehéz a döntés, mert az előválasztás első fordulójában 170 ezer szavazatot kapott az emberektől. Nehéz számára a döntés azért is, mert egy olyan jobbközép politikust fog támogatni, akivel adott esetben még vitáik is vannak.



Azt kellett mérlegelnie, hogy kitart-e a szociáldemokrata, zöld programja mellett vagy egy olyan döntést hoz, amely reális esélyt ad ennek a programnak az érvényesülésére. Arra a belátásra jutott tegnap 11 óra tájban, hogy ha a visszalépést nem lépi meg, akkor Orbán Viktor marad. Arra kérik azokat, akik bíztak eddig benne, bízzanak benne abban is, hogy a közös ügyeket szolgálja a visszalépéssel.

"Ez egy súlyos áldozat, nem csak az én személyem, hanem az engem támogató szervezetek részéről is. A hazánk olyan helyzetben van, hogy ha valaki nem hoz áldozatot, az nem hazafi" - fogalmazott.



A döntésének fontos része volt az is, hogy tisztelik és becsülik mindketten az ellenfeleiket, riválisaikat, sokra tartják Dobrev Klárát, ha meg tudja nyerni ezt a választást, és tudna hozni olyan változást, akkor nem kellett volna ezt az áldozatot meghozniuk. Meg van győződve arról, hogy 2022-ben változás legyen, ahhoz ki kell szabadítani a magyar politikai vitákat az elmúlt 20 év polgárháborús vitáiból.



Túl kell lépniük azon a politikai versengésen, amit a Fidesz úgy állít be, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc csatározása zajlik - mondta Karácsony.



Hisz abban, hogy Márki-Zay Péter tudja egyesíteni az ellenzéket és képes arra, hogy összefogja a választást akaró embereket. Szerinte az elmúlt időszakban kicsit elveszítették a fókuszt arról, hogy Magyarország jövőjéről beszéljenek.



Márki-Zay Péter a sajtótájékoztatón történelmi pillanatról beszélt, és megköszönte Karácsonynak, hogy államférfiként meghozta ezt a döntést. Az MMM jelöltje szerint ez a pillanat arról szól, hogy szabadok leszünk-e, lesz-e európai Magyarország. Úgy véli, az egyetlen helyes döntést hozták meg, mikor ebben a felállásban, a miniszterelnök-jelöltségével, de szövetségben mennek előre.