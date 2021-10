Média

NMHH: még mindig nem tért vissza a reklámpiac a járvány előtti szinthez

Az első félévben a tavalyihoz mérve kevesebb termékmegjelenítés szerepelt a vizsgált televíziókban, és a piac még mindig gyengébb az előző évekhez képest - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa legutóbbi ülésén elfogadott új tanulmányából, amelynek részleteit pénteken közölték az MTI-vel.



Az NMHH kommunikációs igazgatóságának közleménye szerint 2021 első félévében 12 809 ilyen típusú hirdetés szerepelt az RTL Klubon és a TV2-n, ami két százalékkal kevesebb, mint 2020 azonos időszakában (13 151).



Ez még mindig alacsony a 2019-es időszakhoz képest (17 796) - jegyezték meg.



A legtöbb hirdetés az RTL Klub Reggeli (2255) című műsorához kapcsolódott, amit Az év hotele (1119) és a Fókusz (1083) műsora követett. A TV2-n a Mokka alatt láthatták az emberek a legtöbb termékmegjelenítést (578). Ezek 1951-féle márkát reklámoztak - tették hozzá.



A gazdasági szektorok közül a szolgáltatás jelent meg leginkább, amit az élelmiszer- és a kereskedelmi ágazat követett.



Az NMHH honlapján elolvasható tanulmányban a virtuális reklámokat is vizsgálta a hatóság: az év első félévében 437 ilyen virtuális reklámot adtak le, 11-et az RTL Klubon és 426-ot a TV2-n.



Míg előbbinél csak a Fókusz című műsorban jelentek meg, utóbbinál több mint felük vetélkedőkhöz kapcsolódott. "Az ilyen reklámokat a korlátozottabb elterjedtsége és az újszerűsége ellenére egyelőre könnyen megjegyzik az emberek, de fogadtatásuk egyértelműen negatív" - írták.



Médiafelügyeleti döntéseikkel kapcsolatban közölték, hogy a grémium figyelmeztette a siófoki Rádió 1 Part szolgáltatóját, amiért egy júniusi napon eltért állandó megnevezésétől, és szerződéses vállalásaihoz képest kevesebb közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsort tett közzé. A Kölcsey TV szolgáltatóját burkolt reklámozás miatt figyelmeztette a tanács, amiért az Időjárásjelentés egy júliusi adásában a műsort támogató ruhaüzlet pontos címét is feltüntette, amely a támogatói üzenetnek nem lehet eleme - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy a tanács megállapította: a Budapest 96,4 MHz körzeti frekvencia kereskedelmi jellegű használatára kiírt pályázati eljárás nyertese az egyedül pályázó LBK Base Kft.



A testület a kereskedelmi Tatabánya 107,0 MHz és a közösségi Szolnok 102,4 MHz helyi frekvencia használatára benyújtott ajánlatok alaki vizsgálata után hiánypótlásra szólította fel az egyedül pályázó Karc FM Média Kft.-t és Best Radio Kft.-t.



A grémium a Budapest 105,9 MHz körzeti frekvencia közösségi jellegű használatára kiírt pályázati eljárás tartalmi vizsgálata során felvilágosítást kért a szintén egyedül pályázó LBK Sport Kft.-től.

A Médiatanács véglegesítette a Balatonfüred 96,2 MHz helyi és a Győr 88,1 MHz körzeti frekvenciára szóló közösségi, továbbá a Székesfehérvár 99,8 MHz és a Tatabánya 102,5 MHz helyi frekvencia kereskedelmi jellegű használatára szóló pályázati felhívást - áll az NMHH közleményében.