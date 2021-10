Diplomácia

Húsz év után ismét Magyarországra látogat a dél-koreai elnök

Húsz év után ismét Magyarországra látogat a dél-koreai elnök, amely vizit során a két ország várhatóan megállapodást köt a kapcsolat stratégiai szintre emeléséről - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Párizsban.



A tárca szerint dél-koreai kollégájával, Csung Jui Jonggal folytatott tárgyalását követően Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a novemberi államfői látogatáson egészségügyi, kulturális és diplomáciai képzési megállapodások is létrejönnek majd. Hozzátette, hogy Magyarország az első öt olyan ország között lesz, amellyel Dél-Korea stratégiai partnerségi egyezményt köt.



Hangsúlyozta: a távol-keleti állam vállalatai alkotják a negyedik legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, és a valaha volt legjelentősebb zöldmezős beruházást is ezek egyike hozta idén az országba.



"Nagyrészt a koreai cégek beruházásainak köszönhetően mára Magyarország a forradalmian megújuló autóipar egyik európai fellegvárává vált" - fogalmazott. Majd rámutatott, hogy ennek nyomán jelenleg Magyarország az ötödik helyen áll az elektromos járművekhez szükséges akkumulátorok exportőreinek rangsorában.



Szijjártó Péter emellett találkozott Han Ku Yeo koreai kereskedelmi miniszterrel is, miután kiemelte: a kormány jelenleg tizennégy nagy dél-koreai vállalattal tárgyal további magyarországi beruházásokról. Míg az elmúlt hat évben harmincegy dél-koreai beruházáshoz adott a kabinet támogatást.



Továbbá arról is beszámolt, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom volumene még a tavalyi "fekete évben" is 28 százalékkal nőtt, idén pedig eddig 26 százalékkal.



Végezetül közölte, hogy mostanra helyreállt a két ország közötti légi közlekedés, és novembertől sűríteni is fogják a járatokat Budapest és Szöul között, a jelenlegi heti egyről heti kettőre.



"A keleti nyitás stratégiánk sikerének egyik legékesebb bizonyítéka az, ahogyan a magyar-koreai kapcsolatok alakultak az elmúlt években" - vélekedett.