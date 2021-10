Kormány

Novák: minden eddiginél magasabb nyugdíjprémiumot ad a kormány idén

A nyugdíjprémiumot 3,5 százalék feletti gazdasági növekedés esetén fizeti a kormány, hogy éreztesse a nyugdíjasokkal, az ő munkájuk is benne van a javuló gazdasági mutatókban. 2021.10.06 08:21 MTI

Minden eddiginél magasabb nyugdíjprémiumot kap idén a 2,5 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Novák Katalin emlékeztetett: a nyugdíjprémiumot 3,5 százalék feletti gazdasági növekedés esetén fizeti a kormány, hogy éreztesse a nyugdíjasokkal, az ő munkájuk is benne van a javuló gazdasági mutatókban.



A jelenlegi kormány 2017-ben tudott először nyugdíjprémiumot adni a nyugdíjasoknak - mondta, hozzátéve: idén mindenki 80 ezer forintot kap majd novemberben a kiegészítő nyugdíjemelés mellett.



A miniszter a gyermeket nevelő szülők szja-visszatérítésével kapcsolatban arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt a családok nehéz helyzetbe kerültek, ezt szeretné a kormány kompenzálni azzal, hogy visszaadja nekik a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat.



A támogatás minden gyermeket nevelő szülőt érint, és azokat a kismamákat is, akik még idén betöltik várandósságukat 12. hetét - mondta.



Kiemelte: az szja-visszatérítés összege maximum 809 ezer forint lehet, egy család így két dolgozó szülő esetén 1,6 millió forintot is visszakaphat jövő februárban.



A visszatérítés főszabály szerint automatikus, de abban az esetben, ha az adóhatóság nem tud arról, hogy egy szülőnek gyermeke van, előfordulhat, hogy jelezni kell a tényt és adatot kell egyeztetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal - tudatta.



Novák Katalin kitért arra is, hogy a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs kedden tartotta utolsó ülését. Az indulás óta eltelt 112 napban több mint harminc döntés született több mint 100 milliárd forint értékű támogatásról, beruházásról - mondta.



Az utolsó ülés döntései között említette, hogy az örökbefogadás minél gyorsabbá tételéért 56-tal növelik az örökbefogadási szakemberek számát, és a 14 év alattiak esetén január elsejéig türelmi időt vezetnek be az okmányolvasó rendszerrel kapcsolatban, így nekik addig nem kell bemutatniuk személyi igazolványukat a szálláshelyeken.