Ellátás

Novák: minden jogosult maximális nyugdíjprémiumot kap novemberben

Minden jogosult, 2,5 millió nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember maximális, 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kap novemberben a megemelt összegű ellátása mellett - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter Budapesten hétfőn, az Idősek Tanácsának ülése után.



Novák Katalin hangsúlyozta, hogy ez 200 milliárdnyi többletbevételt jelent az érintetteknek.



Még a legalacsonyabb összegű nyugdíjban részesülők is jogosultak a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumra. Egy átlagos nyugdíjat kapó ember nagyjából 100 ezer forint többletbevételre számíthat novemberben, hiszen nyugdíj-kiegészítést is fizetnek - hangsúlyozta a miniszter.



Elmondta, kettős vállalásuknak feleltek meg. Egyrészt azt ígérték, hogy megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, másrészt azt tűzték ki célul, hogy a gazdaság növekvő teljesítményéből minél többet érezzenek a nyugdíjasok.



Az első vállalást azzal tudták teljesíteni, hogy a nyugdíjak emelése mindig követi az inflációt. Az elmúlt évtizedben nominálisan 44,7 százalékkal, vásárlóértéken pedig 10 százalékkal nőtt az ellátások összege - közölte. Megjegyezte, kiegészítő nyugdíjemelést is adnak idén.



A másik vállalással kapcsolatban jelezte: nyugdíjprémiumot fizetnek, amely minden eddiginél magasabb lesz.



Felidézte, hogy tavaly a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt nem tudtak nyugdíjprémiumot adni, korábban viszont már háromszor biztosították a juttatást, amelynek maximális összege 2017-ben 12 ezer, 2018-ban 18 ezer, 2019-ben pedig 22 ezer forint volt.



Novák Katalin kitért rá: vállalták a baloldali kormányok által megszüntetett tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítését. Idén már adtak egyhetit a juttatásból, jövőre pedig legalább kéthetit fizetnek, de akár három- vagy négyheti összeg is elképzelhető - közölte.



Kijelentette, a baloldal 2009-ben azért vezette be a nyugdíjprémiumot, hogy az ellátás "sebtapaszként" szolgáljon a tizenharmadik havi nyugdíj megszüntetése után. A baloldal azonban soha nem fizetett nyugdíjprémiumot, mert a gazdasági teljesítmény sosem volt olyan, hogy ezt lehetővé tette volna - hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: nyugdíjprémium akkor esedékes, ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot.



A polgári kormány úgy ad nyugdíjprémiumot, hogy a tizenharmadik havi nyugdíjat is biztosítja, tehát nem helyettesíti egymást a két juttatás - mondta.

Novák Katalin arra is rámutatott, hogy míg a baloldal mind a tizenharmadik havi nyugdíjat, mind a nyugdíjprémiumot csupán az öregségi nyugdíjasoknak szánta, a mostani kabinet a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre is kiterjesztette a szabályozást.



Elmondta, két új taggal bővült az Idősek Tanácsa, miután az elmúlt két évben szomorú veszteségek érték a testületet. Mészáros József, a Magyar Államkincstár korábbi vezetője, valamint a református egyház képviseletében Gyügyei Attila került be a grémiumba - jelentette be a miniszter, jelezve, hogy a hétfői találkozó apropóját az október 1-jén tartott idősek világnapja adta.



Novák Katalin közölte, hogy kitüntetést alapítanak a tavasszal elhunyt Monspart Sarolta, a tájfutás világbajnoka, a nemzet sportolója, az Idősek Tanácsának tagja tiszteletére. A Monspart Sarolta az idősekért díjat évente három olyan ember kaphatja majd meg, aki az idősek érdekében dolgozik. Az 500 ezer forinttal járó elismerést idén ősszel adják át először.



A miniszter az Idősek Tanácsának nevében felhívta a figyelmet a koronavírus elleni védőoltás fontosságára.