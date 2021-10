Soha többé nem akarja látni

'Magát a gonoszt neveltem fel' - megszólalt a kisfiát kivégző magyar nő édesanyja

Miután végzett a 2 éves Alexszel, a nő egy bolti futószalagra tette a holttestet.

"Magát a gonoszt neveltem fel" - mondta a Blikk kérdésére annak a Sienában élő nőnek az édesanyja, aki múlt héten meggyilkolta a saját kétéves gyermekét.



A gyilkossággal vádolt nő azután menekült Olaszországba, hogy a bíróság úgy határozott: át kell adnia a gyermeket az édesapának. Ezt követően történt a gyilkosság.



A gyermek nagyanyja azt mondta, hogy lánya "bolondulásig szerette" a gyermeket, ezért nem tudta elfogadni a bíróság döntését.



"De ilyet akkor sem lehet csinálni. Hogy ölheti meg valaki a saját vérét? Borzalmas, de ki kell mondanom: magát a gonoszt neveltem fel" - fogalmazott.



A nagyanya azt is elárulta, hogy lányának korábban, az első gyermeke születésekor is voltak problémái. "Kati nagyfia egy olasz férfitől van, aki annyira kikészítette a lányomat, hogy az idegosztályra került. Lekötözve feküdt egész nap" - mondta, hozzátéve: lányától végül elvették a gyermeket, és egy ideig ő nevelte. A nő később többé-kevésbé felépült, és ezt követően ismerkedett meg azzal a férfival, akitől a meggyilkolt gyermek született. Vele is állandóan küzdöttek azon, hogy kivel éljen a gyermek, erre tett pontot a bírósági döntés.