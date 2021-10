Oktatás

ITM: húszéves a versenyképes matematikai tudást biztosító Erdős-program

Magyarország versenyképességének szempontjából kulcsfontosságú a jól képzett szakemberek folyamatos utánpótlása. A Pannon Egyetem által 2001-ben megalapított Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó már két évtizede biztosít fejlődési lehetőséget a jó képességű, elsősorban vidéki diákoknak - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.



Az ITM szombaton kiadott közleményében az államtitkár ismertette: az Erdős-program a bentlakásos hétvégi tréningjeinek, elkötelezett és elismert pedagógusainak köszönhetően mára az egész országban népszerű tehetséggondozó mozgalommá nőtte ki magát. Az "Akkreditált kiváló és nemzetközi tehetségpont" címet is elnyert program középpontjában a kreativitás fejlesztése és a csoportos munka áll, elsődleges célja a hatékony matematikai gondolkodás erősítése egy-egy probléma azonosításában, elemzésében, megoldásában.



A tehetséggondozó program pontos eleme a versenyekre való felkészítés, amely egyúttal a résztvevők fokozott koncentrációra és együttműködő versengésre való képességét is fejleszti. A "sikeres emberek" elnevezésű sorozatban neves tudósok, gazdasági szakemberek bevonásával motiválják a fiatalokat a pályaválasztásuk során, idejekorán felkeltve érdeklődésüket a műszaki- és természettudományok iránt.



Schanda Tamás hangsúlyozta: "a világ versenyképes gazdaságainak sikeréhez az információ hatékony értelmezésével, elemzésével és feldolgozásával összefüggő készségek jelentős mértékben hozzájárulnak. Egyre fontosabbá válik a képzelőerő, a megszokottól eltérő látásmód, valamint az együttműködés, az alkalmazkodás, a kommunikáció képessége is. A matematikai tehetséggondozást sem lehet elég korán kezdeni, Magyarországon azon dolgozunk, hogy a kutatói életpálya valamennyi szakaszában támogatni tudjuk a fiatalokat. A hálózati modellben működő tehetséggondozó program eredményességét nemzetközi versenyeken elért rangos helyezések is bizonyítják."