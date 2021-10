Örökségvédelem

Megkezdődött a Honvéd Főparancsnokság rekonstrukciója

A napokban megkezdődött a budai Várban a 2. világháborúban megsérült, majd visszabontott Honvéd Főparancsnokság épületének rekonstrukciója; a Nemzeti Hauszmann Programban zajló beruházás a tervek szerint 2023-ra készül el.



Az utóbbi hetekben három épület újjáépítése indult meg a budavári Dísz téren és környékén - mondta el az MTI-nek a Várkapitányság kommunikációs igazgatója.



Kőrösi Gábor közlése szerint újjászületik az egykor a tér sarkán állt, úgynevezett Vöröskereszt-székház, amelynek üres telke máig "városképi sebként" tátongott, megkezdődött a Szent György tér nyugati oldalán a József főhercegi palota visszaépítése, most pedig az egykori Honvéd Főparancsnokság épületének rekonstrukciója is.



Mindháromról elmondható, hogy a századfordulón épült, Budapest ostroma alatt megsérült, de egyik sem szenvedett helyrehozhatatlan károkat. Ennek ellenére a kommunista vezetés mindhárom épületnél a bontás mellett döntött - közölte Kőrösi Gábor.



Mint hozzátette, a Honvéd Főparancsnokság sorsa annyiban más, hogy azt csak az első emeletig bontották le, azóta azonban háborús mementóként áll a Dísz tér és a Szent György tér között. A most kezdődő beruházás eredeti magasságában és szépségében visszaépíti a Kallina Mór tervezte épületet, így a felső szintek helyreállításával több mint háromszorosára nő az épület hasznosítható összterülete.











"Nagy szerencsénk volt Hauszmann-nal és kortársaival, mert nagyon alaposak voltak" - jegyezte meg Kőrösi Gábor. Itt is rendelkezésre állnak korabeli dokumentumok, archív tervek és fotók, ebben az esetben pedig megvan az épület egy része is, ráadásul viszonylag jó állapotban, hiszen 2012 és 2014 között már átesett egy részleges felújításon - emlékeztetett.



Érdekesség, hogy a Honvéd Főparancsnokság mögött eredetileg a Honvédelmi Minisztérium tömbje állt, amelynek visszaépítése azonban nem szerepel a tervekben - jegyezte meg a Várkapitányság munkatársa. Elmondása szerint ugyanis az egykori minisztérium hatalmas tömbje olyan mélyen benyúlt a Szent György térre, hogy teljesen felborítaná a ma ismert térszerkezetet.

A Honvéd Főparancsnokság jelenlegi torzóját a Szent György tér felé egy építészeti stílusjegyeiben az eredeti épülethez illeszkedő homlokzat egészíti majd ki - közölte.



Kiemelte, hogy az újjászülető épület hiánypótló funkciókat fog betölteni, és a Budavári Palotanegyed látogatóközpontjaként, kulturális és turisztikai kapujaként működik majd: helyet kapnak itt közösségi terek, kiállítások, információs pontok és vendéglátóhelyek is.



Mint a Várkapitányság mindegyik beruházását, a Honvéd Főparancsnokság műemléki rekonstrukcióját is régészeti feltárás előzte meg. A pinceszinten találtak többek között egy középkori kutat, amelyből a késő Árpád-kortól kezdve számos értékes lelet, többnyire kerámiák és poharak kerültek elő - mondta el.



Kőrösi Gábor beszámolója szerint az egykori Honvéd Főparancsnokság 2022 tavaszára már szerkezetkész lesz, a beruházás pedig 2023-ra fejeződik be, és akkorra visszaépül a Vöröskereszt-székház is.



A József főhercegi palota rekonstrukciója 2024-re készül el, ott azonban az épület környezetének rendezését is elvégzik, ezzel szoros összefüggésben az eredeti alkotóelemeiből teljesen újjáépítik például a rossz állapotú Fehérvári rondellát és restaurálják a Görgei-szobrot. A palotakertből ráadásul új közlekedési vonalat is létesítenek: a szintén újjáépülő Ybl-lépcsőn le lehet majd sétálni a várfal tövében megújuló Nyugati kertekbe, miközben a Palota úton megépül a Várgarázs III., amely tovább csökkenti a budai Vár autóforgalmát.



A Várkapitányság kommunikációs igazgatója emlékeztetett arra is, hogy idén már átadták a Budavári Palota déli összekötő szárnyát és benne az újjáépített Szent István-termet, a kommunista rombolás után szintén újjászületett Lovardát, a Stöckl lépcsőt és a Csikós udvar nagy részét.



Még idén várható a Budavári Sikló felső állomásánál elhelyezkedő, felújítás alatt álló Habsburg-kapu és a hozzá kapcsolódó lépcső átadása, valamint hamarosan a turulszobor és a Halászó gyerekek-terasz és szökőkút is régi fényükben lesznek láthatók - mondta el Kőrösi Gábor.