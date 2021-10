Kultúra

Az állatok világnapja alkalmából emlékérmét bocsát ki az MNB

A magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozat harmadik tagjaként Magyar agár elnevezéssel 2 ezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az Állatok Világnapján, október 4-én, a Magyar Nemzeti Bank (MNB).



Az MNB pénteki közleménye szerint az emlékérme-sorozat darabjai a magyar pásztor- és vadászkutyafajták sokoldalúságát, kiváló tulajdonságait reprezentálják. Az emlékérmét Imrei Boglárka fémműves formatervező iparművész tervezte.



Az emlékérme előoldalán egy magyar agár látható félprofilból ábrázolva. "Az előoldal központi motívuma megragadja a kutyafajta jellegzetességeit, jellemét: heves és rendkívül kitartó, céltudatos természetét, mely óriási lélekjelenléttel párosul. Erő és elegancia sugárzik belőle"- írták.



Az emlékérme hátlapján két magyar agár ábrázolása látható, amint vadászat közben füves pusztán hajtják a vadat. "Az ábrázolás jól szemlélteti a fajta térölelő mozgását, az olykor 60 kilométer per óra sebességet is elérő kitartó vágtáját. Az életképet a háttérben a hajszát figyelemmel kísérő lovasagarász alakja egészíti ki" - olvasható a közleményben.



A recézett szélű színesfém emlékérme 75 százaléka réz, 4 százaléka nikkel és 21 százaléka cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 milliméter. Az emlékérméből 15 ezer darabot bocsátanak ki proof-like kivitelben.



Mint a közleményben felidézték, 2004-ben az összes hazai kutyafajtát, köztük a magyar agarat is nemzeti kinccsé nyilvánította az Országgyűlés, 2017-ben pedig a Hungarikumok Gyűjteményébe emelték a magyar agarat másik nyolc őshonos kutyafajtával együtt. A magyar agár a legrégebbi vadászkutyák egyike. Őseink is rendelkeztek agárral, amit vándorlásuk során magukkal hoztak a Kárpát-medencébe is. Itt alakult ki később a mai magyar agár fajtánk, hosszas tenyésztés eredményeként. A magyar agárral eleinte kizárólag vadásztak, később párban versenyzéssel egészült ki a használatuk, majd egyre népszerűbbé vált a pályaversenyeken történő futtatásuk, műnyúl után.



A "Magyar agár" emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében október 4-től egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. honlapján üzemeltetett webáruházban, illetve a kibocsátást követő első munkanaptól a vállalat érmeboltjában.