NMHH: a korhatár-besorolás megsértése miatt eljárás indul az RTL és a TV2 szolgáltatói ellen

A korhatár-besorolással kapcsolatos rendelkezések megsértése miatt eljárást indít a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa az RTL és a TV2 szolgáltatói ellen - közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel. A testület rádiós frekvenciapályázatokról is döntött.



A médiafelügyeleti döntésekről azt írták: bejelentés alapján indítottak hatósági ellenőrzést az RTL és a TV2 szolgáltatói ellen, mivel a csatornákon júliusban és augusztusban túl enyhe korhatár-besorolással adtak közre műsorokat.



Előbbin a Házasodna a gazda este 8 óra után bemutatott epizódját, utóbbin a Csapdába csalva című délelőtt sugárzott műsort a 12-es korhatár-besorolás helyett vélhetően 16-osnak kellett volna minősíteni - közölték.



Hozzátették: bejelentés alapján több más műsort is vizsgált a grémium, esetükben nem indít eljárásokat.



A Magyar ATV Fórum című műsorának júniusi adásában nem merült fel szabálysértés, ugyanis a törvény nem tiltja, hogy egy vitaműsor vezetője kifejtse a véleményét, nézeteit.



A HírTV-n a Sajtóklubban nem merült fel kirekesztés és az emberi méltóság megsértése sem az afganisztáni helyzetről szóló beszélgetésben - közölték.



A PestiSracok.hu-n augusztusban megjelent "Nem, nem lesz rózsaszín turul a Szent István-napi ünnepségen" című cikk a médiatanács megítélése szerint szintén nem volt kirekesztő. Bár ebben az esetben a bejelentő a médiaszabályozás hatálya alá nem tartozó kommenteket kifogásolta, a médiatanács magát a cikket is megvizsgálta, amelyben nem talált jogsértő tartalmat - írták.



Közölték: az Épi-Tech Magazin adásaival kapcsolatban burkolt reklám közzététele miatt újabb eljárást zárt le a médiatanács. A Makói Városi TV áprilisi adásában, illetve annak ismétlésében egy építészeti cég szolgáltatásairól, termékeiről olyan reklámszerű többletinformáció hangzott el a kedvező tulajdonságok kiemelésével, amely törvényellenesnek minősül, ezért a médiatanács figyelmeztette a médiaszolgáltatót a jogszerű magatartásra.



A rádiós frekvenciapályázatokkal kapcsolatos döntések között a szolgáltató kérelmére október 1-től a médiatanács engedélyezte, hogy a Karc FM Média Kft. valamennyi vidéki jogosultsága a Budapest 95,3 MHz-es jogosultságával hálózatba kapcsolódva működhessen.



A testület a Budapest 100,3 MHz körzeti frekvencia közösségi jellegű használatára benyújtott ajánlat tartalmi vizsgálatában felvilágosítást kért a Roma Rádió Kft.-től, míg a Székesfehérvár 106,6 MHz helyi frekvencia közösségi jellegű használatára kiírt pályázati eljárásban hiánypótlásra szólította fel az egyedül pályázó Karc FM Média Kft.-t.