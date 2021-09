Drágulás

Akár 600 forintra is drágulhat a benzin itthon!

A nyári hónapokban ismét történelmi magasságokba kúszott a hazai üzemanyag-fogyasztás. A tavalyi hátrányt ledolgozták az autósok, a felhasználás már meg is haladja a koronavírus-járvány előtti 2019-es szintet - derült ki a Hold Alapkezelő blogján megjelent posztból. Közben az árak is felfelé haladnak.



A jelenlegi olajpiaci folyamatok alapján további és akár igen markáns olajár-emelkedés is jöhet. Az elektromos autózás térhódítása ellenére a globális olajkereslet ugyanis még egy ideig nőni fog a feltörekvő országoknak köszönhetően.



Ezzel párhuzamosan a kínálati oldalon az elmúlt 6 év nagyon alacsony beruházási szintje és a klímavédelmi törekvések kereszttüzébe kerülő olajcégek csökkenő beruházási mozgástere komoly hiányt okozhat a 2020-as évek közepére, második felére. Ez pedig újra elhozhatja a 100 dollár feletti olajár korszakát.



A jelenlegi szintről közel bő 20 százalékos százalékos olajár-emelkedésnél lépné át a hazai kutakon az üzemanyag literének ára az 500 forintot, és közel 70 százalékos nyersolaj-drágulás esetén kezdődne hatossal a benzinár. Amennyiben ismét 100 dollár lesz egy hordó olaj, a magyar kutakon az 530 forintos vagy azt meghaladó benzinárat jelentene - abban az esetben, ha minden más tényező - a dollár árfolyama, az adók és a kereskedelmi árrések - közben nem változnak.



A frekventáltabb helyeken lévő, drágább kutakon, autópályákon már ennél jóval kisebb emelkedés elég lenne a szintlépéshez, sőt, már most is vannak olyan autópályás utak - például az M7-esen -, ahol 500 forint felett vannak a literenkénti árak - írta a napi.hu.