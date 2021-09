Állati

Háromnapos fesztivállal ünnepli a fővárosi állatkert az állatok világnapját

Háromnapos Állat- és Növényszeretet Fesztivállal ünnepli péntektől hétfőig az állatok világnapját a Fővárosi Állat- és Növénykert.



Az intézmény szerdai tájékoztatása szerint az állatkert főbejáratánál lévő téren gazdiképző hívja majd fel a figyelmet a felelős állattartásra a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola, a Heltay Kutyaotthon Alapítvány, valamint a Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület közreműködésével.



A Nagy-tó mellett lévő állomáson az állatkert vadállatmentő tevékenységét és a FŐKERT munkáját ismerhetik meg az érdeklődők. Lesz játékos, kreatív kézműveskedés, a Sárosi Méhészet jóvoltából pedig méhészeti bemutatóval is készülnek.



Szombaton az ízeltlábúak világába is bepillantást nyerhetnek a látogatók a Magyar Rovartani Társaság állomásánál, vasárnap pedig a WWF Magyarország segítségével a hazai természeti érékek védelméről lesz szó.



Szombaton és vasárnap külön állomáshellyel lesz jelen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya, amely a legritkább hazai gerinces állat, a rákosi vipera védelme érdekében indított programot mutatja be, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület állomáshelyénél pedig a fenntarthatóság lesz a téma.



Vasárnap megtartják az állatkerti nevelőszülők találkozóját is.



A fesztivál programkínálatát látványetetések, állattréningek, bemutatók és az "állati alkatrészeket" bemutató "TapiZoo" állomások egészítik ki.