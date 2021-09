Önkormányzat

Fővárosi Közgyűlés - Hajléktalan-férőhelyekről, ingatlaneladásról és utcanevekről döntöttek a képviselők

Száznegyven éjjeli menedékhelyként szolgáló férőhellyel bővül a fővárosi hajléktalanellátás; nettó ötmilliárdért adnak el egy Bécsi úti telket, valamint közterületet neveznek el Pege Aladár Kossuth-díjas bőgőművészről és Polcz Alaine pszichológusról, íróról - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.



A testület egyhangúlag döntött arról, hogy száz hajléktalan ember befogadására alkalmas éjjeli menedékhely kapjon helyet a Gyáli úti hajléktalanszálló épületében és azt vonják be a fővárosi hajléktalanellátásba. Ennek előzménye, hogy a fővárosi önkormányzathoz visszakerült egy mintegy kétezer négyzetméteres épületrész, amelyet felújítottak és férőhelyeket alakítottak ki benne.



"Az épületrész alkalmas a fővárosi ellátórendszer egyes zsúfoltabb éjjeli menedékhelyeinek tehermentesítésére, ami a pandémiás helyzetben, egy esetleges negyedik hullám során a közeljövőben különösen fontos lehet" - írták az előterjesztésben, amely szerint az épületben lévő kisebb méretű szobákban párok is szállást kaphatnak. A női és a páros férőhelyek ilyen típusú ellátásban kuriózumnak minősülnek, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy több hajléktalan válassza az intézményi elhelyezést - mutattak rá.



A közgyűlés jóváhagyta, hogy a Fehér Köz nappali melegedője melletti területen elhelyezett húsz lakókonténert bevonják az ellátásba. A konténerek egyenként 14,4 négyzetméteresek, két ember elhelyezésére alkalmasak. A döntés értelmében így negyven hajléktalan befogadására alkalmas éjjeli menedékhely jön létre.



A Fővárosi Közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntött arról, hogy 5 milliárd forint plusz áfáért eladja a kiírt pályázaton nyertes Törökkő Ingatlan- és Vagyonkezelő Kft.-nek a III. kerületi Bécsi út 357. szám alatti, több mint 53 ezer négyzetméteres telket.



A képviselők egyhangúlag megszavazták, hogy a XII. kerületben Polcz Alaine park, a XIX. kerületben pedig Pege Aladár park legyen.



A közgyűlés úgy döntött, csatlakozik a Living-in.eu "join, boost, sustain" programhoz, kifejezve a digitális átalakulás iránti elkötelezettségét. Céljuk egy összetartó és digitális Európa létrehozása, ahol minden közösség élvezheti az átalakulás gazdasági és társadalmi előnyeit.



A közgyűlés döntött a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) kötött közszolgáltatói szerződés módosításáról; arról, hogy a közösségi közlekedési bevételek csökkenése, valamint a kormányzati elvonások miatt a főváros továbbra sem tudja biztosítani a hajózás üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, így 2021 után 2022-ben is szüneteltetik a hivatásforgalmi hajózást a Dunán.

A napirend előtti vitában Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője nehezményezte, hogy a fővárosi tulajdonú Budapest Film mindössze egy moziban, egy időpontban kívánja vetíteni a 2006-os őszi események ihlette játékfilmet, miközben az előjegyzések alapján nagy a film iránti érdeklődés. Mint elmondta, a nemzetközi alkotógárdával készített film cselekménye a 2006-os őszödi beszéd körül zajlik, a 15 évvel ezelőtt történtek pedig a rendszerváltás utáni politikai élet egyik legfontosabb és egyesek számára legszomorúbb eseményét jelentik.



A kormánypárti politikus azt kérte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester beszéljen a Budapest Film vezetésével és tudja meg, mi a szakmai oka annak, hogy a nagy érdeklődés ellenére csak egy moziban, egy időpontban vetítik a filmet.



Karácsony Gergely főpolgármester válaszában arra hívta fel a figyelmet, nem főpolgármesteri kompetencia meghatározni, melyik moziban milyen filmet vetítenek, arról a cégvezetők hoznak szakmai döntést. "Szégyelleném, ha utasítást kellene adnom", melyik moziban, mit játsszanak - jegyezte meg, hozzátéve, a Budapest Film többségében művészmozikat üzemeltet.



Gy. Németh Erzsébet kultúráért is felelős főpolgármester-helyettes szerint a Budapest Film vezetése dönti el, milyen filmet, melyik moziban, meddig játszanak. Ha a film "dübörögni fog", minden mozi ezt fogja játszani Budapesten - tette hozzá.



Láng Zsolt arra is kíváncsi volt, Karácsony Gergely főpolgármesterként miért nem tartja be azokat az elveket, például a transzparenciát, amelyekről korábban azt mondta, a munkáját azok szellemében fogja végezni. Példaként említette, hogy a főpolgármester a veszélyhelyzet június 15-ei feloldása előtti napon döntött a közgyűlés nélkül arról, hogy 7,6 milliárd forintért a főváros használt villamosok beszerzésére ír ki közbeszerzést 35 használt, alacsonypadlós villamosra.



A politikus hozzátette: a főpolgármester egyedül döntött a kérdésben, de a Közbeszerzési Hatóság elnöke hivatalból eljárást indított és büntetőfeljelentést tett az ügyben, mert többek között sérült a verseny tisztasága. Láng Zsolt hangsúlyozta: mindenfajta demokratikus közbeszerzési szabályt sértett a főpolgármester döntése.



Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes szerint a főváros "nem hobbiból vásárol használt villamosokat". Mint mondta, a kormány a koronavírus-járvány alatt 80 milliárd forintot vont el a fővárostól, a BKV-nak azonban le kell cserélnie a legöregebb, 50 éves villamosait, a közbeszerzést pedig ugyanaz a csapat dolgozta ki, amelyik a korábbi városvezetés alatt végezte a hasonló feladatokat. A politikus ugyanakkor azon félelmének adott hangot, hogy az említett hatósági eljárás miatt a villamosok soha nem fognak megérkezni Budapestre.

A közgyűlés több beruházás - így az észak-budai árvízvédelmi fejlesztések, a Széna tér átépítése, a II. kerületi kerékpárút - befejezési időpontját módosította. Láng Zsolt ezeknél azt kérdezte, mi az oka annak, hogy a fejlesztések átlagosan másfél évet is csúsznak. A városvezetés a források átcsoportosításával és a vállalkozási szerződések megszüntetésével indokolta a beruházások elhúzódását.