Koronavírus-járvány

Elhunyt hat beteg, 546 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Elhunyt hat olyan beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 546 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán, kiemelve: eddig 5 884 183 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 640 410-en a második, 742 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 822 072-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 185-re, a gyógyultaké 784 539-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 7348. Kórházban 529 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 81-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 5048-an vannak, a mintavételek száma 6 914 466.



A kormányzati oldalon kiemelték: az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat mielőbb.



Hangsúlyozták, hogy a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már meg is kapta azt, aki még nem, továbbra is regisztrálhat a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon.



Az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Így tehát az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban meg kellett volna kapnia azt, de elmulasztotta. Az időpontfoglaló nekik ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.



Az Országgyűlés hétfőn 2022. január 1-jéig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet. Erre azért van szükség, mert a járvány továbbra is jelen van, a delta vírusmutáns hazánkban is terjed, a sikeres védekezés érdekében a gyors cselekvőképességet továbbra is fenn kell tartani - írták.



Kitértek arra is, hogy a kormány megkezdte a nemzeti konzultációból fakadó döntések meghozatalát is. A kormány alkotmányos védelmet kíván adni a családtámogatásoknak, a munkát terhelő alacsonyabb adóknak és a nyugdíjaknak. Már döntött a hitelmoratórium meghosszabbításáról, valamint a családi adóvisszatérítés részleteiről. A gyermekes szülők adóvisszatérítését mindkét dolgozó szülő megkapja februárban és a vállalkozók is jogosultak lesznek rá, az intézkedés 1,9 millió szülőnek mintegy 600 milliárd forintos támogatást jelent - fejtették ki, hozzátéve: "mindez annak az eredménye, hogy Magyarország az egyik leggyorsabb gazdasági újraindítást érte el az EU-ban".

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (148 249) és Pest megyében (114 292) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (47 559), Győr-Moson-Sopron (45 044) és Hajdú-Bihar megye (43 180). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 925 fertőzöttel.

Forrás: koronavirus.gov.hu