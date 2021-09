Koronavírus-járvány

Rusvai szerint az oltatlanok általában kevéssé tájékozott, alacsonyan képzett és bizalmatlan emberek - videó

Közölni kéne a kórházban kezeltek és a lélegeztetettek száma mellett azt is, hogy ezek közül mennyien oltatlanok, hogy ezzel lehessen ösztönözni az időseket az oltás felvételére - mondta Rusvai Miklós az RTL Híradónak. A virológus szerint az oltatlanok többségében vidéki, alacsonyan képzett, kevésbé tájékozott emberek, akik bizalmatlanok a vakcinákkal szemben.



Rusvai Miklós azt is elmondta, hogy jelentősen nem sikerült növelni az átoltottságot az idős korosztályban, és még mindig van 500 ezer hatvan év feletti emberi, aki nem kapott oltást, pedig az ő esetükben a legnagyobb a fertőzés kockázata. Rusvai elmondása szerint 70 év felett már a fertőzöttek nagyjából 25%-a meghal.



Rusvai felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon a közölt adatokból nem derül ki, hogy mennyien vannak az oltatlanok, miközben a külföldi példákon látszik, hogy az elhunytak és a kórházban kezeltek között túlnyomó többségben oltatlanok vannak.



Rusvai ez utóbbiakkal kapcsolatban így fogalmazott:

Akik nem oltatják magukat, többségükben alacsonyan képzett, vidéken élő, kevéssé tájékozott emberek. Tisztelet a kivételnek - mondta Rusvai, akik nem bíznak a vakcinában, nem hisznek a hivatalos közleményeknek.



Elmondása szerint nem tudjuk megmondani, hogy a delta, amely most terjed, ugyanolyan mértékben okoz-e majd súlyos eseteket, mint az alfa variáns, de ez csak a negyedik hullám végén derül ki. Egyelőre a járvány gyorsulása nem következett be, de sajnos javulás sem az előző őszhöz képest: a közel hatmillió beoltott dacára nagyjából ugyanolyan számokat látunk, mint egy éve - mondta a víruskutató.