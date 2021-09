Környezetvédelem

Áder: tízezer köbméter illegális hulladék eltakarításához járult hozzá a hulladékvadász-alkalmazás

A hulladékvadász-applikációnak köszönhetően hétezer bejelentés érkezett a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítványhoz, és tízezer köbméter illegális hulladék eltakarításához nyújtottak segítséget - mondta el Áder János köztársasági elnök a Kék bolygó című podcast adásának hétfőn közzétett részében.



Az államfő Kertész Balázs környezetmérnökkel, a környezetvédelmi szervezet alapítójával az illegális hulladéklerakás problémájáról beszélgetett. Áder János elmondta, az alapítvány a hulladékvadász-kampányának és -applikációjának az a célja, hogy az illegális hulladéklerakókat feltérképezzék és azokat felszámolják.



Kertész Balázs elmondta, a hulladékvadász-alkalmazásnak köszönhetően bárki tehet a mobiltelefonjáról bejelentést illegális "szemétkupacról". Az alapítvány a bejelentést ellenőrzi, majd azt továbbítják az illetékes hatósághoz, amely ennek alapján megkezdi eljárását.



A hulladéktörvény értelmében mindig az adott terület tulajdonosa felel az otthagyott hulladékokért, a hatóság őt kötelezi majd az eltakarításukra - közölte Kertész Balázs.



Közölte, "a senki földjén" lévő hulladékok esetében az alapítvány "közbe tud lépni", és a hulladékvadász-felületen akár közösségi finanszírozás igénybevételére is van lehetőség a probléma megoldásához. Ilyenkor civilek oldják meg a problémát.



Áder János a probléma megoldásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfontosabb a megelőzés, és ehhez - mint mondta - szemléletváltozás, kamerák telepítése, valamint az illegális tevékenységet folytatók "példás" büntetése szükséges.



Kertész Balázs szólt arról is: környezetszennyező hulladékról kaptak már bejelentést Londonból is, és sok megkeresés érkezett Erdélyből és a Felvidékről. Eddig minden esetben megkeresték a helyi hatóságokat - közölte.



A műsorban elhangzott az is, hogy az alapítvány az eldobott cigarettacsikkek miatt is indított kampányt. Ennek egyik eredménye, hogy Magyarországon már létezik "cigicsikkmentes település" - mondta Kertész Balázs.



Áder János arra hívta fel a figyelmet, hogy egy eldobott cigarettacsikk a természetes vizekben hihetetlen szennyezést idézhet elő. Akár több mint ezer liter vizet is elszennyezhet egy eldobott cigarettacsikk - mutatott rá az államfő.