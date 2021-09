Belpolitika

'Nagyon gyorsan fogja be a száját, megértette?' - Gyurcsány jól kioktatott egy DK-s fórumot megzavaró férfit

Gyurcsány Ferenc nagyon felhúzta magát a DK debreceni kampányrendezvényén, és igen határozott stílusban, emelt hangon oktatott ki egy férfit, aki megpróbálta megtrollkodni az eseményt. 2021.09.27 08:20 ma.hu

Az Instagramon jelent meg az a videó, amely azt rögzíti, ahogy Gyurcsány Ferenc épp egy férfit oktat ki, nagyon közelről, emelt hangon, azt mondva neki: "az a bunkóság amit maga nyom, nem elfogadható egy európai országban, és még itt sem, azt javaslom magának, hogy nagyon gyorsan fogja be a száját, megértette?"



A DK elnöke vasárnap egy Facebook-videóban reagált a nagy felháborodást kiváltó esetre.



"Tegnap Debrecenben egyébként tényleg rendre utasítottam valakit, aki megpróbálta széttrollkodni a rendezvényünket. De nemcsak széttrollkodta. Voltak valakik, akik egész végig kiabáltak, káromkodtak, és melegebb éghajlatra küldték el a mieinket, akikkel beszélgettünk az ország dolgairól. Mi több, volt, akibe annyira belemásztak, helyes, fiatal nő, sírva otthagyta a rendezvényt, mert ezt nem viseli el. Kérem, szépen: ilyen viselkedés nincs! Ez disznóság. Ezt nem szabad hagyni. Meg kell védenünk magunkat, és vissza kell utasítani. Ez az egyetlen módja, hogy érezzék, nem csinálhatnak ebben az országban azt, amit akarnak, mert ez a mi országunk is. És ezt fogom tenni legközelebb is. Ez a legkevesebb" - magyarázta.