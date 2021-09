Egyház

Erdő Péter: Ferenc pápa nagyon pozitívan értékeli a magyar állam- és kormányfővel tartott találkozót

Az Áder Jánossal és Orbán Viktorral tartott találkozót külön kiemelte budapesti látogatásának eseményei közül Ferenc pápa, aki elismeréssel szólt a magyarországi hívők közösségéről is - számolt be az egyházfővel tartott magánkihallgatásán elhangzottakról Erdő Péter bíboros az MTI-nek szombat este.



A bíboros elmondta: Ferenc pápa külön kiemelte, valamint "nagyon szívélyesnek és pozitívnak" nevezte a magyar állami vezetőkkel szeptember 12-én zajlott beszélgetést.



"Nagy elismeréssel szólt a magyarországi hívők közösségéről, amely szerinte a történelem fordulatai közepette is meg tudta élni és meg tudta valósítani, hogy Jézus Krisztus kerüljön a középpontba"- mondta Erdő Péter.



Hozzátette, a vatikáni tudósítók számára pozitív meglepetésnek számított, hogy Budapesten nem "folklorisztikus, vidéki Európát" találtak, hanem "fiatalos légkört, urbánus érzelemvilágot".