Önkormányzat

Főpolgármester-helyettes: új fővárosi drogstratégia készül

Új fővárosi drogstratégiát dolgoznak ki, és ennek első lépése, hogy kutatást készítenek Budapest kábítószerügyi helyzetéről - közölte Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Kerpel-Fronius Gábor elmondta, pénteken tartotta első ülését a Fővárosi Közgyűlés szeptember elsejei határozatával újjászervezett Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (BKEF).



A testület rövidtávú céljai között szerepel, hogy egy új fővárosi drogstratégiát alkossanak meg - közölte. Hozzátette: ehhez szükséges, hogy egy pontos és mindenre kiterjedő kutatás készüljön Budapest kábítószerügyi helyzetéről. A "látlelet" alapján tudják majd meghatározni a legfontosabb intézkedéseket, a cselekvési tervet - mondta Kerpel-Fronius Gábor.



Közölte, pályázatot hirdetnek, hogy a Budapesten dolgozó, érdemi tapasztalattal rendelkező szakmai, civil és egyházi szervezetek jelentkezhessenek a BKEF munkacsoportjaiba.



A főváros vezetése "nem dugja a homokba a fejét", eltökélt abban, hogy megpróbálja pontosan felmérni a helyzetet, és a szakmai szervezetekkel, a kerületekkel, az egyházi szervezetekkel, a rendőrséggel együttműködve javítani kíván a budapesti kábítószerügyi helyzeten - hangsúlyozta a főpolgármester-helyettes.



Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a BKEF társelnöke is, elmondta: dolguk és felelősségük a kábítószer bűnözés elleni küzdelemben az összes hatáskörükbe tartozó lehetőséget kiaknázni.

Kijelentette: a Budapesti Rendőr-főkapitányság erőforrásaival és tapasztalataival azon munkálkodik, hogy minél hatékonyabban tudja segíteni a BKEF munkáját. A BRFK a korábban elindított megelőzési programjait felfrissíti és tovább kívánja folytatni azokat, valamint továbbra is együttműködik a kerületekkel - mondta el Terdik Tamás.



A Főpolgármesteri Hivatal az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a BKEF az elképzelések szerint egy javaslattevő és konzultatív jellegű szakmai testületként működik majd, amely összefogja a fővárosban kerületi szinten szerveződött kábítószerügyi egyeztető fórumok és a droghelyzet kezelésében szerepet vállaló állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, intézmények tevékenységét.



A cél az, hogy a fővárosi szintű fórum együttműködjön a kerületi kábítószerügyi egyeztető fórumokkal az általuk megvalósítani kívánt feladatok végrehajtásában, továbbá iránymutatást nyújtson mindazon problémák kezeléséhez, amelyek magasabb szintű összehangolást igényelnek.



A BKEF lehetőséget kíván teremteni a fővárosi droghelyzetet ismerő és azzal foglalkozó szervezet számára a kölcsönös tapasztalatcserére, a helyi szinten megvalósított programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák, nehézségek ismertetésére, valamint szeretne közreműködni az ezekkel kapcsolatos megoldási lehetőségek kidolgozásában is - olvasható.



Mint írták, ennek során teret biztosítanak a fővárosi droghelyzettel foglalkozó intézmények és szervezetek közötti információáramlásra, a közös gondolkodásra, az egymással való együttműködésre és a bevált jó gyakorlatok megismertetésére.



A közlemény szerint a BKEF első ülésén elfogadta ügyrendjét is. Felállítottak öt munkacsoport, ahol majd az érdemi szakmai munka folyik majd. Így létrejött az ártalomcsökkentő, az egészségfejlesztési és drogmegelőzési, a kezelési, ellátási és felépülési, a kínálatcsökkentési, valamint a kutatási munkacsoport.