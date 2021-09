Koronavírus-járvány

Orbán: aki nem oltat, életveszélyben van

Az elmúlt napokban 500 körül van a fertőzöttek száma. Lesz negyedik hullám, az a kérdés, hogy mit tehetünk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. Van egy ellenfeled, akkor az a kulcskérdés, hogy ki ismeri jobban a másikat, és most az a helyzet, hogy hosszú ideig a vírus jobban ismert minket, mint mi őt, de most már kezdjük kiismerni - fogalmazott. Hozzátette, hogy a baj azokkal van, akik nem oltatták be magukat, mert ők életveszélyben vannak, de "a magyar egy bátor fajta", azonban mindenkit arra kér, hogy vegye komolyan a dolgot. Itt véget ér az ő lépése, csak egy lépés maradna, hogy kötelezővé tegyék az oltást, de szerinte ez ellenállásba ütközne. Szerinte az egészségügyben való kötelező oltást, vagy a munkaadók által elrendelt kötelező oltás talán belefér a magyaroknak.



17-18 millió adag oltóanyag lesz az év végéig, bárkit be tudnak oltani - mondta.



Orbán Viktor az esetleges korlátozásokra vonatkozó kérdésre a "méltányosságot" emelte ki. Mint mondta, nem szabad olyan korlátozást bevezetni, amelyet bárki igazságtalannak érez. Az ország kétharmada be van oltva, így velük szemben nem lenne "fair", korrekt, ha korlátozásokat vezetnének be. Ha lesz korlátozás, azokat kell inkább korlátozni, akik nem oltatták be magukat. Azokat azonban védeni, akik felelősségteljesen viselkedtek, és beoltatták magukat - jelentette ki.



Ő a lezárás ellen érvel - mondta -, de a szakemberek döntenek. Ha lesz bármilyen korlátozás, akkor a védettségi igazolványhoz való visszatérést javasolja - derült ki a szavaiból.



Bővebben hamarosan!