Nagy döntés

Spanyolországba költözött Orbán Ráhel és családja

Hetek óta Spanyolországban tartózkodik Tiborcz István és Orbán Ráhel, legidősebb gyermekük is ott kezdte meg a tanévet. A kormányfő lánya férjével valószínűleg Tiborcz István céges ügyei miatt is dönthetett a költözés mellett.



A hírről beszámoló Blikk információi szerint a család Marbellán telepedett le, ötéves gyermeküket pedig egy nemzetközi magániskolába íratták be, ahol spanyolul és angolul zajlik az oktatás.



Orbán Ráhel, a férje, Tiborcz István és három gyermekük, Alíz, Adél és Bertalan a hangulatos dél-spanyol településen élnek, ahol családias apartmanok és andalúz stílusban épített házak sorakoznak. A kormányfő legidősebb unokáját, Alízt - aki a nyáron múlt 5 esztendős - egy ottani nemzetközi magániskolába iratták be. Az intézmény honlapja szerint 3 éves kortól fogadják itt a gyerekeket és két nyelven (angolul és spanyolul) zajlik a magas szintű oktatás.



A hírek egyébként arról szólnak, hogy a család külföldre távozásának oka a spanyol tanulás, emellett Ráhel onnan dolgozik, a családfő, Tiborcz István viszont többször hazautazik majd az üzleti ügyei miatt. Tiborcznak ugyanakkor spanyol érdekeltsége is van, hiszen a cége nemrég szállt be egy spanyol beruházásba, ez is a hirtelen költözés okai között lehet. Ami biztos: családilag kizárólag a szünetekben - például karácsonykor vagy húsvétkor - térnek majd haza, így Orbán Viktor majd csak ilyenkor ölelheti magához az unokákat.