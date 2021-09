Élelmiszerbiztonság

Kukacos, romlott húst kapott az iskolai beszállító - bezáratta a NÉBIH a létavértesi vágóhidat - videó

A hatóság a gyomorforgató körülmények miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a vágóhíd működését, egyúttal 15 tonna élelmiszer forgalmi korlátozását rendelték el.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei 2021 szeptemberében a Közbeszerzési Hatóság (KH) munkatársaival együttműködve végeztek ellenőrzést egy Hajdú-Bihar megyei sertésvágóhídon. A Nébih szakemberei az egységben tapasztalt gyomorforgató körülmények miatt azonnali hatállyal felfüggesztették annak működését, egyúttal 15 tonna élelmiszer forgalmi korlátozását rendelték el. Az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.



Egy észak-magyarországi ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítésével összefüggésben – a törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - súlyos szerződésszegést jelentett a Közbeszerzési Hatóság felé a nyertes ajánlattevővel szemben. A nyertes ajánlattevő ugyanis olyan kifogásolt minőségű húskészítményeket (virsli, felvágott egyéb késztermékek) szállított óvodák, iskolák, közintézmények részére, amelyek nemcsak silány minőségűek voltak, de romlottak és több eseteben már kukacosak is. Mindezek miatt az ajánlatkérő a szerződést felmondta. Ezt követően a Közbeszerzési Hatóság átfogó ellenőrzési eljárást indított, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő a gyártó beszállítóval közösen ugyanezen eljárás eredményeként a korábbi bejelentésben nem érintett marhahús készítményt is szállított számos közintézménybe.



A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárással, valamint annak teljesítésével összefüggő dokumentumok bekérésén felül egy a helyszínen történő vizsgálat lefolytatását is kezdeményezte. Ezt a Nébih ellenőreivel együttműködve, azonos időpontban, közösen végezte, a nyertes ajánlattevő, valamint a gyártó beszállító telephelyén.

A Nébih és a Közbeszerzési Hatóság munkatársai már az udvari részen is szabálytalansággal találkoztak, ahol például rovarral szennyezett fagyasztott terméket találtak. A vágóhíd szennyes övezetében nem biztosították a higiénikus kézmosás feltételeit (kézmosószer, papírtörlő, kuka), a kézmosók némelyike csepegett, illetve egyáltalán nem működött, a padozaton pangott a véres szennyvíz. Az eszközfertőtlenítő nem működött, az itt található gépek és berendezések, az oldalfal, a padozat, de még a mennyezet is szennyezett volt.



A vágóhíd tiszta övezetében található számos kézmosónál szintén nem biztosították a higiénikus kézmosás feltételeit, több kézmosónak hiányos volt a bekötése a közműhálózatba, így a szennyvíz a padozatra folyt. Az eszközfertőtlenítők nem működtek. A gépek és berendezések (valamint a rámpák, trepnik, dobogók) több helyiségben is erősen koszosak, rozsdásak voltak, a hűtőbatériák borítását több helyen rozsda és páralecsapódás fedte. Az övezetben a padozat, az oldalfal és a mennyezet szintén szennyezett, több helyen penészes, sérült volt. A látottakat tetézte, hogy az egységben a szakemberek nagy mennyiségű rovartetemet találtak.



Fentieken túlmenően – a nyomonkövetés körében feltárt hiányosságok miatt – a Nébih mintegy 15 tonna termék forgalomból való kivonását és forgalomba hozatalának tilalmát, valamint hatósági zár alá vételét, továbbá a termékek forgalomból történő visszahívását rendelte el. A Nébih az egység tevékenységét a fent részletezett hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztette.



A vállalkozás együttműködik a hatósággal az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai jogsértések mielőbbi megszüntetése érdekében. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van. A vállalkozások adatai elérhetőek a jogsértési listán.



A Közbeszerzési Hatóság az ellenőrzés során jegyzőkönyvet vett fel, fényképfelvételeket készített, ezek eredményeként a vizsgálat további folytatása mellett kilátásba helyezte az egyéb hatóságok megkeresését is.