Bíróság

Elutasították a Balla Irma meggyilkolásáért elítélt férfi perújítási kérelmét

Elutasította a Balla Irma meggyilkolásáért elítélt férfi perújítási kérelmét a Debreceni Ítélőtábla - tájékoztatta a bíróság szóvivője szerdán az MTI-t.



Fórizs Ildikó közölte: a táblabíróság D. L. elítélt beadványára perújítási nyomozást rendelt el a Balla Irma-ügyben 2020 novemberében. Az elítélt olyan körülményt, eddig nem ismert bizonyítékot prezentált, amelyet eddig nem vizsgált a bíróság. Azt állította, ő nem bántotta a sértettet, viszont látta, amint az asszonyt a fia bántalmazta, és azt is észlelte, hogy a helyszín közelében rejtette el a bántalmazás eszközét és más dolgokat is.



A perújítási nyomozás célja annak eldöntése volt, hogy az elítélt által szolgáltatott adatokra tekintettel van-e helye perújítási eljárás elrendelésének. Az ORFK bűnügyi főigazgatóságának a perújítási nyomozást két hónapon belül kellett lefolytatnia.



A nyomozást - amelynek idejét többször meghosszabbította az ítélőtábla -, a rendőrség érdekkörében felmerült kizárási ok miatt végül a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatta le. A nyomozás alapján a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a perújítási indítvány elutasítását indítványozta, a vádlott azonban fenntartotta perújítási kérelmét.



A szóvivő jelezte: a Debreceni Ítélőtábla szeptember 20-án a perújítási indítványt, megalapozottság hiányában elutasította. Az ítélőtábla indoklásában kiemelte: akkor van helye perújításnak, ha az adott ügyben olyan új bizonyíték merül fel, amelynek értékelésével olyan eltérő tényállás állapítható meg, amely valószínűsíti, hogy a büntetőjogi főkérdésekben az alapügyben hozott ítéletet ténylegesen meg kell változtatni.



Az ítélőtábla megállapította, hogy a terhelt a perújítás elrendelésére alkalmas új bizonyítékot nem hozott fel. A perújítási nyomozásban kihallgatták D. L.-t, helyszíni szemlét tartottak, kihallgatták a vádlott családtagjait is. A vallomások nem tartalmaztak új információkat és az indítványban megjelölt bűnjelek utáni kutatás sem vezetett eredményre. D. L. lényegében az alapügyben végzett okszerű és törvényes bizonyítékértékelést támadta, új bizonyíték megjelölése nélkül - áll a közleményben.



Balla Irma volt debreceni fideszes önkormányzati képviselő 2007. április 6-ai megölésével eredetileg az áldozat fiát vádolták meg, akit a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt el is ítélt 12 év fegyházra. A Debreceni Ítélőtábla azonban új eljárást rendelt el, és a Debreceni Törvényszék - bizonyítottság hiányában - első fokon felmentette a vádlottat, majd az ítélőtábla 2013 szeptemberében helybenhagyta a felmentő döntést. A gyanú már korábban D. L.-re terelődött, aki ellen végül 2015 decemberében emeltek vádat, és tavaly februárban ítélték el jogerősen tizenöt év fegyházra.