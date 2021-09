Oktatás

A reáltárgyak legjobb oktatóit ismét lehet jelölni a Rátz Tanár Úr Életműdíjra

Ismét lehet jelölni a Rátz Tanár Úr Életműdíjra azokat a reáltárgyakat oktató tanárokat, akik kimagasló szerepet töltenek be tantárgyuk népszerűsítésében és a tehetséggondozásban - közölte a pályázatot kiíró Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért egyik létrehozójaként a Richter Gedeon Nyrt.



Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény szerint diákok, szülők és pedagógustársak javasolhatnak az életműdíjra kiemelkedő teljesítményű, a magyarországi közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárokat. A pályázatot kizárólag online lehet beadni, október 11-éig.



A 2000-ben az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által közösen létrehozott alapítvány a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal azokat a tanárokat ismerni el, akik különösen sokat tettek a magyarországi reáloktatásért és a reálértelmiségiek következő generációiért - írták.



A jelölés kritériuma a legalább tízéves közoktatásban szerzett gyakorlat, a tanítványok által elért kiemelkedő teljesítmény országos hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, a hátrányos helyzetű diákok folyamatos segítése, a tehetséges fiatalok támogatása, az reáltárgyakhoz kapcsolódó hazai szakmai programok, versenyek, továbbképzések szervezésében való részvétel, a folyamatos önfejlesztés, valamint szaklapokban szereplő cikkek vagy könyvek, tankönyvek publikálása. A szakmai feltételek mellett az is elengedhetetlen, hogy a jelölni kívánt pedagógus munkája során hivatásának tekintse tanítványai nevelését, személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget nyújtson, valamint személyisége, szakértelme és egész életvitele példamutató legyen - fogalmaztak.



Az egyénenként 1,5 millió forintos díjazással járó életműdíjat idén is két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanárnak ítéli oda az alapítvány kuratóriuma.



A közleményben az olvasható: Rátz László, a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium legendás hírű tanára nagy tudása és kifinomult érzéke alapján már korán felismerte a tehetséges diákokat, és segítette az előmenetelüket. Leghíresebb tanítványai Neumann János és Wigner Jenő voltak.