Közlekedés-biztonság

Palkovics: a távlati cél, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben

Az Európai Uniónak és Magyarországnak is az a célja, hogy 2050-re eljussunk oda, hogy senki nem hal meg közlekedési balesetben - mondta az innovációért és technológiáért felelős miniszter hétfőn Budapesten.



Palkovics László a Biztonság hete országos rendezvénysorozat központi megnyitóján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kifejtette: azért is kell a közlekedésbiztonság témájával foglalkozni, mert naponta 3500-an halnak meg közlekedési balesetben a világon, ez pedig a világ gazdaságának GDP-jét akár 3 százalékkal is csökkenti.



Hozzátette: Magyarországon tavaly 500-nál kevesebben haltak meg közlekedési balesetben. Kiemelte: a közlekedési balesetek 92-93 százalékát emberi hiba okozza, ezért nagyon fontos, hogy a műszaki és infrastrukturális feltételek javítása mellett tudatosítsák az emberekben, mi történik velük egy közlekedési balesetben.



Bővebben hamarosan!