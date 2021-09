Környezetvédelem

A magyar vízipar múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgetett Áder János

A magyar vízipar múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgetett Áder János köztársasági elnök Horváth Bálinttal, a Pureco Kft. ügyvezető igazgatójával a Kék bolygó című podcastjának hétfőn közzétett adásában.

Az államfő az adás elején arra hívta fel a figyelmet, hogy a november végén, december elején több mint 160 kiállító részvételével megrendezendő Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expó és világtalálkozó alkalmából podcastja heti rendszerességgel fog jelentkezni. Adásaiban minden héten az expó egy-egy kiállítójával fog beszélgetni - tette hozzá.



Áder János ismertetése szerint a korábbi víz-világtalálkozók folytatásának is tekinthető expón nemcsak a víz témájával, hanem más fenntarthatósági témákkal is foglalkoznak, és a korábbiaknál jóval nagyobb területen mutatják majd be a négy visegrádi országból érkező kiállítók.



Horváth Bálint, a magyar tulajdonú, 15 éve működő, százhúsz embert alkalmazó cég ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy vállalatuk kereskedelmi tevékenysége mellett Magyarországon és külföldön - köztük Ghánában - létesít ivóvíz- és szennyvíztisztítókat városoknak, településeknek.



Áder János felvetette, hogy Afrikában a szennyvíz 90 százaléka tisztítatlanul kerül vissza a környezetbe, a patakokba, folyókba, tavakba, tengerekbe és óceánokba, ami óriási terhelést jelent. Kitért arra is, hogy meglévő vízbázisokat "túlhasználják", emiatt néhány évtizeden belül vízhiánnyal kell szembesülni.



Horváth Bálint elmondta, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) déli nyitás stratégiája révén jutottak el Ghánába, ahol a szennyvíztisztítás "nagyon kezdetleges állapotban van", a többmillós városokban sincsenek csatornahálózatok.



Hangsúlyozta: egyedülálló technológiát terveztek, amely a szippantott szennyvizet olyan mértékben tisztítja meg, hogy az felszíni befogadókba, folyókba fertőzésmentesen beengedhető.



A május 20-án átadott szennyvíztelep próbaüzeme most zajlik a nyugat-afrikai országban, a dolgozókat a Dunamenti Regionális Vízmű szakemberi oktatják az üzemeltetésre - tette hozzá.



Áder János kérdésére Horváth Bálint elmondta: a technológia remekül vizsgázik, csupán triviális szervezési, logisztikai kérdésekben kell javítani. A Planet Budapest 2021 expón konkrét eredményekről is beszámolnak - jelezte.



Az államfő ezen a ponton feltette a kérdést: az, hogy a Pureco Kft. korábban jelen volt mindhárom víz-világtalálkozón, segítette-e a cég piaci bővítését és kapcsolatépítését?



Horváth Bálint erre igennel felelt, a többi között példaként említette hogy a 2019-es találkozóra egyiptomi partnereiket hívták meg, akikkel közösen több ottani projektre pályáznak. A Pureco Kft. vezetője egyúttal arra biztatta a magyar vízipari cégeket, hogy vegyenek részt a Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expón és világtalálkozón.