Közlekedés

BKK: feloldották a forgalomkorlátozást a Rákóczi út és a Nagykörút csomópontjában

Az eredetileg tervezettnél hamarabb, szombattól ismét bővített forgalmi kapacitással használhatják a fővárosban a Rákóczi út-Nagykörút csomópontot az autóval közlekedők, hétfő hajnalban pedig visszaáll a villamosbarát körúti lámpaprogram - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



A közlemény szerint befejeződött a Rákóczi út és a Nagykörút csomópontjában az aluljáró-szigetelési munka, így a tervezettnél tíz nappal korábban véget ért a nagyobb forgalomkorlátozás a kereszteződésben és közvetlen környezetében.



Ennek köszönhetően - július közepe óta először - a csomópont ismét bővített sávkapacitással működik, a Rákóczi úton mindkét irányba három sáv (két forgalmi sáv és egy buszsáv), a Nagykörúton pedig két-két sáv járható - tették hozzá.



A Nagykörúton az őszi szünetig szűkített forgalmi sávokon halad a forgalom, mert a munkák még tartanak a szegélyek mentén, de a korábbi - a csomóponti munkák megkezdése előtti - közúti kapacitás újra biztosított - jelezte a BKK.



Kitértek arra is, hogy a Nagykörúton kerékpárral továbbra is a gépjárműforgalmi sávban közlekedve lehet átjutni a csomóponton. A BKK az alternatív kerékpáros útvonalak használatát javasolja, a Rákóczi tér felé a Wesselényi utca-Klauzál utca-Márkus Emília utca-Stáhly utca-Somogyi Béla utca útvonalat érdemes választani.



A Márkus Emília utcában a munkaterület kibővítése miatt egy rövid szakaszon a járdán lehet áthaladni, ezért a BKK kéri a gyalog és kerékpárral közlekedőket, hogy figyeljenek egymásra.



Mint írták, a nagykörúti lámpaprogram hétfő hajnaltól ismét "villamosbarát" lesz.



A csomópontban és annak közvetlen környezetében - előreláthatólag november végéig - már csak az őszi szünet idején várható a kereszteződés egészét érintő korlátozás. Ekkor fejezik be a csomópontban az útburkolat végleges kopórétegének felvitelét - tették hozzá.



A Blaha Lujza tér felújítása várhatóan jövő év őszére készül el - közölte a BKK.