Koronavírus-járvány

Orbán bejelentette: év végéig marad a rendkívüli jogrend

458 ember fertőződött meg a tegnapi napon - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Arra a kérdésre, hogy a maszkhasználatot nem akarják-e visszahozni, a miniszterelnök úgy reagált, hogy aki ettől biztonságban érzi magát, az hordja, bátorítja is erre az embereket.



Az biztos, hogy lesz negyedik hullám, de az, hogy ez mennyire lesz intenzív, az az oltottak számától függ. Büszke az oltási programra, plusz, hogy nálunk lehetett először felvenni a harmadik oltást. Gyorsabb cselekvési rendre van szükség, mint a normál parlamenti állapot, ezért év végéig fenntartják a veszélyhelyzetet.



Orbán Viktor szerint nem a karantén és a korlátozások jelentenek megoldást, hanem az oltást. Biztatja az időseket, a krónikus betegeket, hogy vegyék fel az oltást, mert közvetlen veszélyben vannak.



A kötelező oltást nem tudják elrendelni, a magyar ember gyomra ezt nem veszi be, az egészségügyben tudják kötelezővé tenni, arról viszont vita van, hogy a munkáltatók előírhatják-e.



A fiataloknak is azt mondta, hogy vegyék fel az oltást, mint "golyóálló mellényt".



