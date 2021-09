Koronavírus-járvány

Kötelezővé tették a maszkhasználatot egy pécsi iskolában, miután karanténba került egy egész osztály

Az intézményben egy teljes osztály és két pedagógus került karanténba, ezért döntött a vezetőség a maszkviselés ismételt elrendeléséről.

Csütörtök reggeltől kötelezővé tették a maszkhasználatot egy pécsi általános iskolában. Az intézményben egy teljes osztály és két pedagógus került karanténba, ezért döntött a vezetőség a maszkviselés ismételt elrendeléséről. Az intézkedés szerint csak testnevelés órán és az ebédlőben lehet maszk nélkül tartózkodni - tudta meg az ATV Híradó.



Az intézkedéssel kapcsolatban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője azt mondta, hogy az intézmények számára egy ajánlás határozza meg a lehetőségeket ilyen esetekre. Nagy Erzsébet elmondása szerint nem kötelező maszkviselést elrendelni, de nincs is megtiltva ennek lehetősége. "Az intézményeknek továbbra is a kezükben annak a lehetősége, hogy helyi járványügyi protokollt állítsanak ki" - magyarázta.



A Pécsi Tudományegyetem professzora szerint a maszk használata sokat segít a járvány lassításában. "Az oltottak sem védettek 100 százalékosan, de az oltatlanok meg végképp nem. Ha még azt is figyelembe veszem, hogy a nem oltottak közül sokan keresztül estek a fertőzésen, akkor sem tartunk azon a szinten, hogy megnyugtató nyájimmunitással rendelkezne a lakosság, tehát minden eszköz fontos. Én a maszkot nagyon jó ötletnek, nagyon jó gondolatnak tartom" - mondta Kiss István.



Az EMMI közölte, hogy valóban az igazgatók dönthetnek a maszkhasználatról.



A pécsi iskolában egyébként a minisztérium nem tud igazolt fertőzésről.



A minisztérium válasza kitért arra is, hogy az idei tanév az oltások miatt jóval biztonságosabb, mint a tavalyi, valamint azt is megírták, hogy a 12-17 éves diákok közül 227 ezren már megkapták az oltást, és a tanárok 85 százaléka be van oltva.