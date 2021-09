Állati

A felelős kutyatartásra hívja fel a figyelmet a Belvárosi Kutyafesztivál

Családi programokkal, szórakoztató módon hívja fel a figyelmet a felelős kutyatartásra és a gazdátlan állatok örökbe fogadására az V. Belvárosi Kutyafesztivál, amelyet szombaton rendeznek meg Budapesten, az Olimpia parkban.



A kutyás napon programokkal készülnek a leendő kutyatartóknak is, akik önkéntesek segítségével a Kutya Sétáltató Nap keretében kipróbálhatják, milyen érzés lehet egy kutya gazdájának lenni. A rendezvényre azokat a családokat is várják, akik már örökbe fogadtak kutyát - közölte Óvári Klári, a Vigyél Haza Alapítvány munkatársa csütörtökön az MTI-vel.



Az ingyenes programsorozaton kutya-gazdi fotózás, kutyakozmetika, állatorvosi tanácsadás, fizioterápia-bemutatók és kutya-viselkedésterápiás tanácsok is várják az érdeklődőket.



A fesztiválon bemutatkozik be az Állatvédelem gyerekeknek program. Az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának szakmai támogatásával létrejött Állatvédelem gyerekeknek oldal csapata segítségével a gyerekek egyebek mellett megismerhetik a magyar kutyafajtákat, tesztelhetik memóriájukat és játszhatnak a felelős állattartásra oktató játékkal.



Kutyatartóknak és leendő gazdáknak szól a Gazdijogsi program. Az ingyenes e-learning tananyag az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közreműködésével készült.



A kutyafesztivállal párhuzamosan Belváros-Lipótváros Önkormányzata az Olimpia parkban Belvárosi Családi Pikniket rendez, amelyen koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, mutatványosok bemutatóival, játszótéri programokkal, bábszínházi előadással és sporttal várják a gyerekeket és szüleiket.



A rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.